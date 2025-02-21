- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BWZ: SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
A taxa do BWZ para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.75 e o mais alto foi 27.82.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWZ Notícias
- A New Era For Fixed Income Investors: Prioritizing Income In A Volatile Market
- U.S. Bond Market Continues To Trail Foreign Fixed Income
- Fixed-Income Outlook: Expanding The Field
- Foreign Bonds Are Having A Very Good Year In U.S. Dollar Terms
- In The Eye Of The Bond Market Hurricane?
- BWZ ETF: It's Really A Foreign Exchange Hedge
- Trade Wars And The U.S. Dollar
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Core Bonds: Unlocking Value In A Volatile Market
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BWZ hoje?
Hoje SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) está avaliado em 27.82. O instrumento é negociado dentro de 0.22%, o fechamento de ontem foi 27.76, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BWZ em tempo real.
As ações de SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF está avaliado em 27.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.61% e USD. Monitore os movimentos de BWZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BWZ?
Você pode comprar ações de SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) pelo preço atual 27.82. Ordens geralmente são executadas perto de 27.82 ou 28.12, enquanto 18 e 0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BWZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BWZ?
Investir em SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF envolve considerar a faixa anual 24.92 - 29.02 e o preço atual 27.82. Muitos comparam 0.72% e 6.06% antes de enviar ordens em 27.82 ou 28.12. Estude as mudanças diárias de preço de BWZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?
O maior preço de SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) no último ano foi 29.02. As ações oscilaram bastante dentro de 24.92 - 29.02, e a comparação com 27.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?
O menor preço de SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) no ano foi 24.92. A comparação com o preço atual 27.82 e 24.92 - 29.02 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BWZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BWZ?
No passado SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.76 e 1.61% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.76
- Open
- 27.78
- Bid
- 27.82
- Ask
- 28.12
- Low
- 27.75
- High
- 27.82
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- 0.72%
- Mudança de 6 meses
- 6.06%
- Mudança anual
- 1.61%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8