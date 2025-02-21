CotaçõesSeções
BWZ
BWZ: SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

27.82 USD 0.06 (0.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BWZ para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.75 e o mais alto foi 27.82.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BWZ hoje?

Hoje SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) está avaliado em 27.82. O instrumento é negociado dentro de 0.22%, o fechamento de ontem foi 27.76, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BWZ em tempo real.

As ações de SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF está avaliado em 27.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.61% e USD. Monitore os movimentos de BWZ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BWZ?

Você pode comprar ações de SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) pelo preço atual 27.82. Ordens geralmente são executadas perto de 27.82 ou 28.12, enquanto 18 e 0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BWZ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BWZ?

Investir em SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF envolve considerar a faixa anual 24.92 - 29.02 e o preço atual 27.82. Muitos comparam 0.72% e 6.06% antes de enviar ordens em 27.82 ou 28.12. Estude as mudanças diárias de preço de BWZ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?

O maior preço de SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) no último ano foi 29.02. As ações oscilaram bastante dentro de 24.92 - 29.02, e a comparação com 27.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?

O menor preço de SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) no ano foi 24.92. A comparação com o preço atual 27.82 e 24.92 - 29.02 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BWZ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BWZ?

No passado SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.76 e 1.61% após os eventos corporativos.

Faixa diária
27.75 27.82
Faixa anual
24.92 29.02
Fechamento anterior
27.76
Open
27.78
Bid
27.82
Ask
28.12
Low
27.75
High
27.82
Volume
18
Mudança diária
0.22%
Mudança mensal
0.72%
Mudança de 6 meses
6.06%
Mudança anual
1.61%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8