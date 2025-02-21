- Übersicht
BWZ: SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
Der Wechselkurs von BWZ hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.75 bis zu einem Hoch von 27.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BWZ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BWZ heute?
Die Aktie von SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) notiert heute bei 27.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.76 und das Handelsvolumen erreichte 95. Das Live-Chart von BWZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BWZ Dividenden?
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF wird derzeit mit 27.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BWZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich BWZ-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) zum aktuellen Kurs von 27.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.77 oder 28.07 platziert, während 95 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BWZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BWZ-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF müssen die jährliche Spanne 24.92 - 29.02 und der aktuelle Kurs 27.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.54% und 5.87%, bevor sie Orders zu 27.77 oder 28.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BWZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?
Der höchste Kurs von SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) im vergangenen Jahr lag bei 29.02. Innerhalb von 24.92 - 29.02 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) im Laufe des Jahres betrug 24.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.77 und der Spanne 24.92 - 29.02 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BWZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BWZ statt?
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.76 und 1.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.76
- Eröffnung
- 27.78
- Bid
- 27.77
- Ask
- 28.07
- Tief
- 27.75
- Hoch
- 27.84
- Volumen
- 95
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 0.54%
- 6-Monatsänderung
- 5.87%
- Jahresänderung
- 1.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8