BWZ: SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
Le taux de change de BWZ a changé de 0.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.70 et à un maximum de 27.79.
Suivez la dynamique SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BWZ aujourd'hui ?
L'action SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF est cotée à 27.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.43%, a clôturé hier à 27.64 et son volume d'échange a atteint 57. Le graphique en temps réel du cours de BWZ présente ces mises à jour.
L'action SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF est actuellement valorisé à 27.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.39% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BWZ.
Comment acheter des actions BWZ ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF au cours actuel de 27.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.76 ou de 28.06, le 57 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BWZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BWZ ?
Investir dans SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.92 - 29.02 et le prix actuel 27.76. Beaucoup comparent 0.51% et 5.83% avant de passer des ordres à 27.76 ou 28.06. Consultez le graphique du cours de BWZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF l'année dernière était 29.02. Au cours de 24.92 - 29.02, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.64 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) sur l'année a été 24.92. Sa comparaison avec 27.76 et 24.92 - 29.02 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BWZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BWZ a-t-elle été divisée ?
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.64 et 1.39% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.64
- Ouverture
- 27.75
- Bid
- 27.76
- Ask
- 28.06
- Plus Bas
- 27.70
- Plus Haut
- 27.79
- Volume
- 57
- Changement quotidien
- 0.43%
- Changement Mensuel
- 0.51%
- Changement à 6 Mois
- 5.83%
- Changement Annuel
- 1.39%
