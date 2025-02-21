CotationsSections
Devises / BWZ
Retour à Actions

BWZ: SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

27.76 USD 0.12 (0.43%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BWZ a changé de 0.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.70 et à un maximum de 27.79.

Suivez la dynamique SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BWZ Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BWZ aujourd'hui ?

L'action SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF est cotée à 27.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.43%, a clôturé hier à 27.64 et son volume d'échange a atteint 57. Le graphique en temps réel du cours de BWZ présente ces mises à jour.

L'action SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF est actuellement valorisé à 27.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.39% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BWZ.

Comment acheter des actions BWZ ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF au cours actuel de 27.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.76 ou de 28.06, le 57 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BWZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BWZ ?

Investir dans SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.92 - 29.02 et le prix actuel 27.76. Beaucoup comparent 0.51% et 5.83% avant de passer des ordres à 27.76 ou 28.06. Consultez le graphique du cours de BWZ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF l'année dernière était 29.02. Au cours de 24.92 - 29.02, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.64 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) sur l'année a été 24.92. Sa comparaison avec 27.76 et 24.92 - 29.02 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BWZ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BWZ a-t-elle été divisée ?

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.64 et 1.39% après les opérations sur titres.

Range quotidien
27.70 27.79
Range Annuel
24.92 29.02
Clôture Précédente
27.64
Ouverture
27.75
Bid
27.76
Ask
28.06
Plus Bas
27.70
Plus Haut
27.79
Volume
57
Changement quotidien
0.43%
Changement Mensuel
0.51%
Changement à 6 Mois
5.83%
Changement Annuel
1.39%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8