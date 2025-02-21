BWZ: SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
今日BWZ汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点27.75和高点27.82进行交易。
关注SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BWZ新闻
常见问题解答
BWZ股票今天的价格是多少？
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF股票今天的定价为27.80。它在0.14%范围内交易，昨天的收盘价为27.76，交易量达到10。BWZ的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF股票是否支付股息？
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF目前的价值为27.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.53%和USD。实时查看图表以跟踪BWZ走势。
如何购买BWZ股票？
您可以以27.80的当前价格购买SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在27.80或28.10附近，而10和0.07%显示市场活动。立即关注BWZ的实时图表更新。
如何投资BWZ股票？
投资SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF需要考虑年度范围24.92 - 29.02和当前价格27.80。许多人在以27.80或28.10下订单之前，会比较0.65%和。实时查看BWZ价格图表，了解每日变化。
SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF的最高价格是29.02。在24.92 - 29.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF的绩效。
SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？
SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF（BWZ）的最低价格为24.92。将其与当前的27.80和24.92 - 29.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BWZ股票是什么时候拆分的？
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.76和1.53%中可见。
