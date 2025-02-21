报价部分
货币 / BWZ
BWZ: SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

27.80 USD 0.04 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BWZ汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点27.75和高点27.82进行交易。

关注SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BWZ股票今天的价格是多少？

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF股票今天的定价为27.80。它在0.14%范围内交易，昨天的收盘价为27.76，交易量达到10。BWZ的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF股票是否支付股息？

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF目前的价值为27.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.53%和USD。实时查看图表以跟踪BWZ走势。

如何购买BWZ股票？

您可以以27.80的当前价格购买SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在27.80或28.10附近，而10和0.07%显示市场活动。立即关注BWZ的实时图表更新。

如何投资BWZ股票？

投资SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF需要考虑年度范围24.92 - 29.02和当前价格27.80。许多人在以27.80或28.10下订单之前，会比较0.65%和。实时查看BWZ价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF的最高价格是29.02。在24.92 - 29.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF的绩效。

SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？

SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF（BWZ）的最低价格为24.92。将其与当前的27.80和24.92 - 29.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BWZ股票是什么时候拆分的？

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.76和1.53%中可见。

日范围
27.75 27.82
年范围
24.92 29.02
前一天收盘价
27.76
开盘价
27.78
卖价
27.80
买价
28.10
最低价
27.75
最高价
27.82
交易量
10
日变化
0.14%
月变化
0.65%
6个月变化
5.99%
年变化
1.53%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8