SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの現在の価格は27.82です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.61%やUSDにも注目します。BWZの動きはライブチャートで確認できます。

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFへの投資では、年間の値幅24.92 - 29.02と現在の27.82を考慮します。注文は多くの場合27.82や28.12で行われる前に、0.72%や6.06%と比較されます。BWZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの過去1年の最高値は29.02でした。24.92 - 29.02内で株価は大きく変動し、27.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの株の最低値は？

SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF(BWZ)の年間最安値は24.92でした。現在の27.82や24.92 - 29.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BWZの動きはライブチャートで確認できます。