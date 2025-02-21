クォートセクション
通貨 / BWZ
BWZ: SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

27.82 USD 0.06 (0.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BWZの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり27.75の安値と27.82の高値で取引されました。

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BWZ株の現在の価格は？

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの株価は本日27.82です。0.22%内で取引され、前日の終値は27.76、取引量は18に達しました。BWZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの株は配当を出しますか？

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの現在の価格は27.82です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.61%やUSDにも注目します。BWZの動きはライブチャートで確認できます。

BWZ株を買う方法は？

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの株は現在27.82で購入可能です。注文は通常27.82または28.12付近で行われ、18や0.14%が市場の動きを示します。BWZの最新情報はライブチャートで確認できます。

BWZ株に投資する方法は？

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFへの投資では、年間の値幅24.92 - 29.02と現在の27.82を考慮します。注文は多くの場合27.82や28.12で行われる前に、0.72%や6.06%と比較されます。BWZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの株の最高値は？

SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの過去1年の最高値は29.02でした。24.92 - 29.02内で株価は大きく変動し、27.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの株の最低値は？

SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF(BWZ)の年間最安値は24.92でした。現在の27.82や24.92 - 29.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BWZの動きはライブチャートで確認できます。

BWZの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.76、1.61%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.75 27.82
1年のレンジ
24.92 29.02
以前の終値
27.76
始値
27.78
買値
27.82
買値
28.12
安値
27.75
高値
27.82
出来高
18
1日の変化
0.22%
1ヶ月の変化
0.72%
6ヶ月の変化
6.06%
1年の変化
1.61%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8