BWZ: SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり27.75の安値と27.82の高値で取引されました。
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BWZ News
よくあるご質問
BWZ株の現在の価格は？
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの株価は本日27.82です。0.22%内で取引され、前日の終値は27.76、取引量は18に達しました。BWZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの株は配当を出しますか？
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの現在の価格は27.82です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.61%やUSDにも注目します。BWZの動きはライブチャートで確認できます。
BWZ株を買う方法は？
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの株は現在27.82で購入可能です。注文は通常27.82または28.12付近で行われ、18や0.14%が市場の動きを示します。BWZの最新情報はライブチャートで確認できます。
BWZ株に投資する方法は？
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFへの投資では、年間の値幅24.92 - 29.02と現在の27.82を考慮します。注文は多くの場合27.82や28.12で行われる前に、0.72%や6.06%と比較されます。BWZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの株の最高値は？
SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの過去1年の最高値は29.02でした。24.92 - 29.02内で株価は大きく変動し、27.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFの株の最低値は？
SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF(BWZ)の年間最安値は24.92でした。現在の27.82や24.92 - 29.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BWZの動きはライブチャートで確認できます。
BWZの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.76、1.61%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.76
- 始値
- 27.78
- 買値
- 27.82
- 買値
- 28.12
- 安値
- 27.75
- 高値
- 27.82
- 出来高
- 18
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- 0.72%
- 6ヶ月の変化
- 6.06%
- 1年の変化
- 1.61%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8