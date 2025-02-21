- Panorámica
BWZ: SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
El tipo de cambio de BWZ de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.75, mientras que el máximo ha alcanzado 27.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BWZ hoy?
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) se evalúa hoy en 27.82. El instrumento se negocia dentro de 0.22%; el cierre de ayer ha sido 27.76 y el volumen comercial ha alcanzado 18. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BWZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF se evalúa actualmente en 27.82. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.61% y USD. Monitoree los movimientos de BWZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BWZ?
Puede comprar acciones de SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) al precio actual de 27.82. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.82 o 28.12, mientras que 18 y 0.14% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BWZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BWZ?
Invertir en SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 24.92 - 29.02 y el precio actual 27.82. Muchos comparan 0.72% y 6.06% antes de colocar órdenes en 27.82 o 28.12. Estudie los cambios diarios de precios de BWZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?
El precio más alto de SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) en el último año ha sido 29.02. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.92 - 29.02, una comparación con 27.76 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?
El precio más bajo de SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) para el año ha sido 24.92. La comparación con los actuales 27.82 y 24.92 - 29.02 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BWZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BWZ?
En el pasado, SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.76 y 1.61% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.76
- Open
- 27.78
- Bid
- 27.82
- Ask
- 28.12
- Low
- 27.75
- High
- 27.82
- Volumen
- 18
- Cambio diario
- 0.22%
- Cambio mensual
- 0.72%
- Cambio a 6 meses
- 6.06%
- Cambio anual
- 1.61%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8