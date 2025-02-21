- Panoramica
BWZ: SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
Il tasso di cambio BWZ ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.75 e ad un massimo di 27.82.
Segui le dinamiche di SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BWZ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BWZ oggi?
Oggi le azioni SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF sono prezzate a 27.80. Viene scambiato all'interno di 0.14%, la chiusura di ieri è stata 27.76 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BWZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF pagano dividendi?
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF è attualmente valutato a 27.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BWZ.
Come acquistare azioni BWZ?
Puoi acquistare azioni SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF al prezzo attuale di 27.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.80 o 28.10, mentre 10 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BWZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BWZ?
Investire in SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.92 - 29.02 e il prezzo attuale 27.80. Molti confrontano 0.65% e 5.99% prima di effettuare ordini su 27.80 o 28.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BWZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?
Il prezzo massimo di SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF nell'ultimo anno è stato 29.02. All'interno di 24.92 - 29.02, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.76 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?
Il prezzo più basso di SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) nel corso dell'anno è stato 24.92. Confrontandolo con gli attuali 27.80 e 24.92 - 29.02 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BWZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BWZ?
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.76 e 1.53%.
- Chiusura Precedente
- 27.76
- Apertura
- 27.78
- Bid
- 27.80
- Ask
- 28.10
- Minimo
- 27.75
- Massimo
- 27.82
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 0.14%
- Variazione Mensile
- 0.65%
- Variazione Semestrale
- 5.99%
- Variazione Annuale
- 1.53%
