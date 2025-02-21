- Обзор рынка
BWZ: SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
Курс BWZ за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.75, а максимальная — 27.82.
Следите за динамикой SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BWZ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BWZ сегодня?
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) сегодня оценивается на уровне 27.80. Инструмент торгуется в пределах 0.14%, вчерашнее закрытие составило 27.76, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BWZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 27.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.53% и USD. Отслеживайте движения BWZ на графике в реальном времени.
Как купить акции BWZ?
Вы можете купить акции SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) по текущей цене 27.80. Ордера обычно размещаются около 27.80 или 28.10, тогда как 10 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BWZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BWZ?
Инвестирование в SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.92 - 29.02 и текущей цены 27.80. Многие сравнивают 0.65% и 5.99% перед размещением ордеров на 27.80 или 28.10. Изучайте ежедневные изменения цены BWZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) за последний год составила 29.02. Акции заметно колебались в пределах 24.92 - 29.02, сравнение с 27.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) за год составила 24.92. Сравнение с текущими 27.80 и 24.92 - 29.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BWZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BWZ?
В прошлом SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.76 и 1.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.76
- Open
- 27.78
- Bid
- 27.80
- Ask
- 28.10
- Low
- 27.75
- High
- 27.82
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 0.65%
- 6-месячное изменение
- 5.99%
- Годовое изменение
- 1.53%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8