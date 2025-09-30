- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BWEB: Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF
A taxa do BWEB para hoje mudou para 3.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.88 e o mais alto foi 80.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BWEB hoje?
Hoje Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) está avaliado em 80.88. O instrumento é negociado dentro de 3.03%, o fechamento de ontem foi 78.50, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BWEB em tempo real.
As ações de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF pagam dividendos?
Atualmente Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF está avaliado em 80.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 76.48% e USD. Monitore os movimentos de BWEB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BWEB?
Você pode comprar ações de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) pelo preço atual 80.88. Ordens geralmente são executadas perto de 80.88 ou 81.18, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BWEB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BWEB?
Investir em Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF envolve considerar a faixa anual 45.12 - 84.00 e o preço atual 80.88. Muitos comparam 10.48% e 62.28% antes de enviar ordens em 80.88 ou 81.18. Estude as mudanças diárias de preço de BWEB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF?
O maior preço de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) no último ano foi 84.00. As ações oscilaram bastante dentro de 45.12 - 84.00, e a comparação com 78.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF?
O menor preço de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) no ano foi 45.12. A comparação com o preço atual 80.88 e 45.12 - 84.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BWEB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BWEB?
No passado Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 78.50 e 76.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 78.50
- Open
- 80.88
- Bid
- 80.88
- Ask
- 81.18
- Low
- 80.88
- High
- 80.88
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 3.03%
- Mudança mensal
- 10.48%
- Mudança de 6 meses
- 62.28%
- Mudança anual
- 76.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8