BWEB: Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF
Le taux de change de BWEB a changé de -4.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.50 et à un maximum de 79.78.
Suivez la dynamique Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BWEB aujourd'hui ?
L'action Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF est cotée à 78.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans -4.88%, a clôturé hier à 82.53 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de BWEB présente ces mises à jour.
L'action Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF verse-t-elle des dividendes ?
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF est actuellement valorisé à 78.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 71.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BWEB.
Comment acheter des actions BWEB ?
Vous pouvez acheter des actions Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF au cours actuel de 78.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 78.50 ou de 78.80, le 3 et le -1.60% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BWEB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BWEB ?
Investir dans Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 45.12 - 84.00 et le prix actuel 78.50. Beaucoup comparent 7.23% et 57.50% avant de passer des ordres à 78.50 ou 78.80. Consultez le graphique du cours de BWEB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF ?
Le cours le plus élevé de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF l'année dernière était 84.00. Au cours de 45.12 - 84.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 82.53 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF ?
Le cours le plus bas de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) sur l'année a été 45.12. Sa comparaison avec 78.50 et 45.12 - 84.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BWEB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BWEB a-t-elle été divisée ?
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 82.53 et 71.29% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 82.53
- Ouverture
- 79.78
- Bid
- 78.50
- Ask
- 78.80
- Plus Bas
- 78.50
- Plus Haut
- 79.78
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -4.88%
- Changement Mensuel
- 7.23%
- Changement à 6 Mois
- 57.50%
- Changement Annuel
- 71.29%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8