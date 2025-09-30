CotationsSections
BWEB: Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF

78.50 USD 4.03 (4.88%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BWEB a changé de -4.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.50 et à un maximum de 79.78.

Suivez la dynamique Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BWEB aujourd'hui ?

L'action Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF est cotée à 78.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans -4.88%, a clôturé hier à 82.53 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de BWEB présente ces mises à jour.

L'action Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF verse-t-elle des dividendes ?

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF est actuellement valorisé à 78.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 71.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BWEB.

Comment acheter des actions BWEB ?

Vous pouvez acheter des actions Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF au cours actuel de 78.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 78.50 ou de 78.80, le 3 et le -1.60% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BWEB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BWEB ?

Investir dans Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 45.12 - 84.00 et le prix actuel 78.50. Beaucoup comparent 7.23% et 57.50% avant de passer des ordres à 78.50 ou 78.80. Consultez le graphique du cours de BWEB en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF ?

Le cours le plus élevé de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF l'année dernière était 84.00. Au cours de 45.12 - 84.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 82.53 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF ?

Le cours le plus bas de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) sur l'année a été 45.12. Sa comparaison avec 78.50 et 45.12 - 84.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BWEB sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BWEB a-t-elle été divisée ?

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 82.53 et 71.29% après les opérations sur titres.

Range quotidien
78.50 79.78
Range Annuel
45.12 84.00
Clôture Précédente
82.53
Ouverture
79.78
Bid
78.50
Ask
78.80
Plus Bas
78.50
Plus Haut
79.78
Volume
3
Changement quotidien
-4.88%
Changement Mensuel
7.23%
Changement à 6 Mois
57.50%
Changement Annuel
71.29%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8