BWEB: Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF
El tipo de cambio de BWEB de hoy ha cambiado un -4.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 78.50, mientras que el máximo ha alcanzado 79.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BWEB hoy?
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) se evalúa hoy en 78.50. El instrumento se negocia dentro de -4.88%; el cierre de ayer ha sido 82.53 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BWEB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF?
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF se evalúa actualmente en 78.50. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 71.29% y USD. Monitoree los movimientos de BWEB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BWEB?
Puede comprar acciones de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) al precio actual de 78.50. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 78.50 o 78.80, mientras que 3 y -1.60% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BWEB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BWEB?
Invertir en Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF implica tener en cuenta el rango anual 45.12 - 84.00 y el precio actual 78.50. Muchos comparan 7.23% y 57.50% antes de colocar órdenes en 78.50 o 78.80. Estudie los cambios diarios de precios de BWEB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF?
El precio más alto de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) en el último año ha sido 84.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 45.12 - 84.00, una comparación con 82.53 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF?
El precio más bajo de Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) para el año ha sido 45.12. La comparación con los actuales 78.50 y 45.12 - 84.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BWEB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BWEB?
En el pasado, Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 82.53 y 71.29% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 82.53
- Open
- 79.78
- Bid
- 78.50
- Ask
- 78.80
- Low
- 78.50
- High
- 79.78
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -4.88%
- Cambio mensual
- 7.23%
- Cambio a 6 meses
- 57.50%
- Cambio anual
- 71.29%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8