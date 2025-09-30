- Обзор рынка
BWEB: Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF
Курс BWEB за сегодня изменился на -4.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.50, а максимальная — 79.78.
Следите за динамикой Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BWEB сегодня?
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) сегодня оценивается на уровне 78.50. Инструмент торгуется в пределах -4.88%, вчерашнее закрытие составило 82.53, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BWEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF?
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF в настоящее время оценивается в 78.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 71.29% и USD. Отслеживайте движения BWEB на графике в реальном времени.
Как купить акции BWEB?
Вы можете купить акции Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) по текущей цене 78.50. Ордера обычно размещаются около 78.50 или 78.80, тогда как 3 и -1.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BWEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BWEB?
Инвестирование в Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF предполагает учет годового диапазона 45.12 - 84.00 и текущей цены 78.50. Многие сравнивают 7.23% и 57.50% перед размещением ордеров на 78.50 или 78.80. Изучайте ежедневные изменения цены BWEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF?
Самая высокая цена Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) за последний год составила 84.00. Акции заметно колебались в пределах 45.12 - 84.00, сравнение с 82.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF?
Самая низкая цена Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) за год составила 45.12. Сравнение с текущими 78.50 и 45.12 - 84.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BWEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BWEB?
В прошлом Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.53 и 71.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 82.53
- Open
- 79.78
- Bid
- 78.50
- Ask
- 78.80
- Low
- 78.50
- High
- 79.78
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -4.88%
- Месячное изменение
- 7.23%
- 6-месячное изменение
- 57.50%
- Годовое изменение
- 71.29%
