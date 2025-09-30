- Panoramica
BWEB: Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF
Il tasso di cambio BWEB ha avuto una variazione del -4.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.50 e ad un massimo di 79.78.
Segui le dinamiche di Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BWEB oggi?
Oggi le azioni Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF sono prezzate a 78.50. Viene scambiato all'interno di -4.88%, la chiusura di ieri è stata 82.53 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BWEB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF pagano dividendi?
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF è attualmente valutato a 78.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 71.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BWEB.
Come acquistare azioni BWEB?
Puoi acquistare azioni Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF al prezzo attuale di 78.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 78.50 o 78.80, mentre 3 e -1.60% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BWEB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BWEB?
Investire in Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF implica considerare l'intervallo annuale 45.12 - 84.00 e il prezzo attuale 78.50. Molti confrontano 7.23% e 57.50% prima di effettuare ordini su 78.50 o 78.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BWEB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF?
Il prezzo massimo di Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF nell'ultimo anno è stato 84.00. All'interno di 45.12 - 84.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 82.53 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF?
Il prezzo più basso di Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) nel corso dell'anno è stato 45.12. Confrontandolo con gli attuali 78.50 e 45.12 - 84.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BWEB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BWEB?
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 82.53 e 71.29%.
- Chiusura Precedente
- 82.53
- Apertura
- 79.78
- Bid
- 78.50
- Ask
- 78.80
- Minimo
- 78.50
- Massimo
- 79.78
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -4.88%
- Variazione Mensile
- 7.23%
- Variazione Semestrale
- 57.50%
- Variazione Annuale
- 71.29%
