BWEB: Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF

78.50 USD 4.03 (4.88%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BWEBの今日の為替レートは、-4.88%変化しました。日中、通貨は1あたり78.50の安値と79.78の高値で取引されました。

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BWEB株の現在の価格は？

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETFの株価は本日78.50です。-4.88%内で取引され、前日の終値は82.53、取引量は3に達しました。BWEBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETFの株は配当を出しますか？

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETFの現在の価格は78.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は71.29%やUSDにも注目します。BWEBの動きはライブチャートで確認できます。

BWEB株を買う方法は？

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETFの株は現在78.50で購入可能です。注文は通常78.50または78.80付近で行われ、3や-1.60%が市場の動きを示します。BWEBの最新情報はライブチャートで確認できます。

BWEB株に投資する方法は？

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETFへの投資では、年間の値幅45.12 - 84.00と現在の78.50を考慮します。注文は多くの場合78.50や78.80で行われる前に、7.23%や57.50%と比較されます。BWEBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETFの株の最高値は？

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETFの過去1年の最高値は84.00でした。45.12 - 84.00内で株価は大きく変動し、82.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETFの株の最低値は？

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF(BWEB)の年間最安値は45.12でした。現在の78.50や45.12 - 84.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BWEBの動きはライブチャートで確認できます。

BWEBの株式分割はいつ行われましたか？

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、82.53、71.29%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
78.50 79.78
1年のレンジ
45.12 84.00
以前の終値
82.53
始値
79.78
買値
78.50
買値
78.80
安値
78.50
高値
79.78
出来高
3
1日の変化
-4.88%
1ヶ月の変化
7.23%
6ヶ月の変化
57.50%
1年の変化
71.29%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8