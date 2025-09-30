- Übersicht
BWEB: Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF
Der Wechselkurs von BWEB hat sich für heute um 3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.88 bis zu einem Hoch von 80.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BWEB heute?
Die Aktie von Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) notiert heute bei 80.88. Sie wird innerhalb einer Spanne von 3.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 78.50 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BWEB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BWEB Dividenden?
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF wird derzeit mit 80.88 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 76.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BWEB zu verfolgen.
Wie kaufe ich BWEB-Aktien?
Sie können Aktien von Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) zum aktuellen Kurs von 80.88 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 80.88 oder 81.18 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BWEB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BWEB-Aktien?
Bei einer Investition in Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF müssen die jährliche Spanne 45.12 - 84.00 und der aktuelle Kurs 80.88 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 10.48% und 62.28%, bevor sie Orders zu 80.88 oder 81.18 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BWEB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF?
Der höchste Kurs von Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) im vergangenen Jahr lag bei 84.00. Innerhalb von 45.12 - 84.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 78.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF?
Der niedrigste Kurs von Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF (BWEB) im Laufe des Jahres betrug 45.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 80.88 und der Spanne 45.12 - 84.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BWEB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BWEB statt?
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 78.50 und 76.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.50
- Eröffnung
- 80.88
- Bid
- 80.88
- Ask
- 81.18
- Tief
- 80.88
- Hoch
- 80.88
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 3.03%
- Monatsänderung
- 10.48%
- 6-Monatsänderung
- 62.28%
- Jahresänderung
- 76.48%
