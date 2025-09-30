BWEB: Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF
今日BWEB汇率已更改-4.88%。当日，交易品种以低点78.50和高点79.78进行交易。
关注Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BWEB股票今天的价格是多少？
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF股票今天的定价为78.50。它在-4.88%范围内交易，昨天的收盘价为82.53，交易量达到3。BWEB的实时价格图表显示了这些更新。
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF股票是否支付股息？
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF目前的价值为78.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注71.29%和USD。实时查看图表以跟踪BWEB走势。
如何购买BWEB股票？
您可以以78.50的当前价格购买Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF股票。订单通常设置在78.50或78.80附近，而3和-1.60%显示市场活动。立即关注BWEB的实时图表更新。
如何投资BWEB股票？
投资Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF需要考虑年度范围45.12 - 84.00和当前价格78.50。许多人在以78.50或78.80下订单之前，会比较7.23%和。实时查看BWEB价格图表，了解每日变化。
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF的最高价格是84.00。在45.12 - 84.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF的绩效。
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF股票的最低价格是多少？
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF（BWEB）的最低价格为45.12。将其与当前的78.50和45.12 - 84.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BWEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BWEB股票是什么时候拆分的？
Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、82.53和71.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 82.53
- 开盘价
- 79.78
- 卖价
- 78.50
- 买价
- 78.80
- 最低价
- 78.50
- 最高价
- 79.78
- 交易量
- 3
- 日变化
- -4.88%
- 月变化
- 7.23%
- 6个月变化
- 57.50%
- 年变化
- 71.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8