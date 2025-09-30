报价部分
货币 / BWEB
BWEB: Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF

78.50 USD 4.03 (4.88%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BWEB汇率已更改-4.88%。当日，交易品种以低点78.50和高点79.78进行交易。

关注Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BWEB股票今天的价格是多少？

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF股票今天的定价为78.50。它在-4.88%范围内交易，昨天的收盘价为82.53，交易量达到3。BWEB的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF股票是否支付股息？

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF目前的价值为78.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注71.29%和USD。实时查看图表以跟踪BWEB走势。

如何购买BWEB股票？

您可以以78.50的当前价格购买Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF股票。订单通常设置在78.50或78.80附近，而3和-1.60%显示市场活动。立即关注BWEB的实时图表更新。

如何投资BWEB股票？

投资Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF需要考虑年度范围45.12 - 84.00和当前价格78.50。许多人在以78.50或78.80下订单之前，会比较7.23%和。实时查看BWEB价格图表，了解每日变化。

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF的最高价格是84.00。在45.12 - 84.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF的绩效。

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF（BWEB）的最低价格为45.12。将其与当前的78.50和45.12 - 84.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BWEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BWEB股票是什么时候拆分的？

Bitwise Funds Trust Bitwise Web3 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、82.53和71.29%中可见。

日范围
78.50 79.78
年范围
45.12 84.00
前一天收盘价
82.53
开盘价
79.78
卖价
78.50
买价
78.80
最低价
78.50
最高价
79.78
交易量
3
日变化
-4.88%
月变化
7.23%
6个月变化
57.50%
年变化
71.29%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8