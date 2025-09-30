- Visão do mercado
BUSEP: FIRST BUSEY CORP
A taxa do BUSEP para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.5100 e o mais alto foi 25.5400.
Veja a dinâmica do par de moedas FIRST BUSEY CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUSEP hoje?
Hoje FIRST BUSEY CORP (BUSEP) está avaliado em 25.5400. O instrumento é negociado dentro de 0.16%, o fechamento de ontem foi 25.5000, e o volume de negociação atingiu 32. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUSEP em tempo real.
As ações de FIRST BUSEY CORP pagam dividendos?
Atualmente FIRST BUSEY CORP está avaliado em 25.5400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.96% e USD. Monitore os movimentos de BUSEP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUSEP?
Você pode comprar ações de FIRST BUSEY CORP (BUSEP) pelo preço atual 25.5400. Ordens geralmente são executadas perto de 25.5400 ou 25.5430, enquanto 32 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUSEP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUSEP?
Investir em FIRST BUSEY CORP envolve considerar a faixa anual 24.9000 - 26.1300 e o preço atual 25.5400. Muitos comparam 1.15% e 1.96% antes de enviar ordens em 25.5400 ou 25.5430. Estude as mudanças diárias de preço de BUSEP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FIRST BUSEY CORP?
O maior preço de FIRST BUSEY CORP (BUSEP) no último ano foi 26.1300. As ações oscilaram bastante dentro de 24.9000 - 26.1300, e a comparação com 25.5000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FIRST BUSEY CORP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FIRST BUSEY CORP?
O menor preço de FIRST BUSEY CORP (BUSEP) no ano foi 24.9000. A comparação com o preço atual 25.5400 e 24.9000 - 26.1300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUSEP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUSEP?
No passado FIRST BUSEY CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.5000 e 1.96% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.5000
- Open
- 25.5300
- Bid
- 25.5400
- Ask
- 25.5430
- Low
- 25.5100
- High
- 25.5400
- Volume
- 32
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- 1.15%
- Mudança de 6 meses
- 1.96%
- Mudança anual
- 1.96%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4