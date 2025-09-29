报价部分
货币 / BUSEP
BUSEP: FIRST BUSEY CORP

25.5400 USD 0.0400 (0.16%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BUSEP汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点25.5100和高点25.5400进行交易。

关注FIRST BUSEY CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BUSEP股票今天的价格是多少？

FIRST BUSEY CORP股票今天的定价为25.5400。它在0.16%范围内交易，昨天的收盘价为25.5000，交易量达到32。BUSEP的实时价格图表显示了这些更新。

FIRST BUSEY CORP股票是否支付股息？

FIRST BUSEY CORP目前的价值为25.5400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.96%和USD。实时查看图表以跟踪BUSEP走势。

如何购买BUSEP股票？

您可以以25.5400的当前价格购买FIRST BUSEY CORP股票。订单通常设置在25.5400或25.5430附近，而32和0.04%显示市场活动。立即关注BUSEP的实时图表更新。

如何投资BUSEP股票？

投资FIRST BUSEY CORP需要考虑年度范围24.9000 - 26.1300和当前价格25.5400。许多人在以25.5400或25.5430下订单之前，会比较1.15%和。实时查看BUSEP价格图表，了解每日变化。

FIRST BUSEY CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FIRST BUSEY CORP的最高价格是26.1300。在24.9000 - 26.1300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FIRST BUSEY CORP的绩效。

FIRST BUSEY CORP股票的最低价格是多少？

FIRST BUSEY CORP（BUSEP）的最低价格为24.9000。将其与当前的25.5400和24.9000 - 26.1300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUSEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUSEP股票是什么时候拆分的？

FIRST BUSEY CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.5000和1.96%中可见。

日范围
25.5100 25.5400
年范围
24.9000 26.1300
前一天收盘价
25.5000
开盘价
25.5300
卖价
25.5400
买价
25.5430
最低价
25.5100
最高价
25.5400
交易量
32
日变化
0.16%
月变化
1.15%
6个月变化
1.96%
年变化
1.96%
