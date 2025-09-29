BUSEP股票今天的价格是多少？ FIRST BUSEY CORP股票今天的定价为25.5400。它在0.16%范围内交易，昨天的收盘价为25.5000，交易量达到32。BUSEP的实时价格图表显示了这些更新。

FIRST BUSEY CORP股票是否支付股息？ FIRST BUSEY CORP目前的价值为25.5400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.96%和USD。实时查看图表以跟踪BUSEP走势。

如何购买BUSEP股票？ 您可以以25.5400的当前价格购买FIRST BUSEY CORP股票。订单通常设置在25.5400或25.5430附近，而32和0.04%显示市场活动。立即关注BUSEP的实时图表更新。

如何投资BUSEP股票？ 投资FIRST BUSEY CORP需要考虑年度范围24.9000 - 26.1300和当前价格25.5400。许多人在以25.5400或25.5430下订单之前，会比较1.15%和。实时查看BUSEP价格图表，了解每日变化。

FIRST BUSEY CORP股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FIRST BUSEY CORP的最高价格是26.1300。在24.9000 - 26.1300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FIRST BUSEY CORP的绩效。

FIRST BUSEY CORP股票的最低价格是多少？ FIRST BUSEY CORP（BUSEP）的最低价格为24.9000。将其与当前的25.5400和24.9000 - 26.1300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUSEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。