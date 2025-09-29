BUSEP: FIRST BUSEY CORP
今日BUSEP汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点25.5100和高点25.5400进行交易。
关注FIRST BUSEY CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BUSEP股票今天的价格是多少？
FIRST BUSEY CORP股票今天的定价为25.5400。它在0.16%范围内交易，昨天的收盘价为25.5000，交易量达到32。BUSEP的实时价格图表显示了这些更新。
FIRST BUSEY CORP股票是否支付股息？
FIRST BUSEY CORP目前的价值为25.5400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.96%和USD。实时查看图表以跟踪BUSEP走势。
如何购买BUSEP股票？
您可以以25.5400的当前价格购买FIRST BUSEY CORP股票。订单通常设置在25.5400或25.5430附近，而32和0.04%显示市场活动。立即关注BUSEP的实时图表更新。
如何投资BUSEP股票？
投资FIRST BUSEY CORP需要考虑年度范围24.9000 - 26.1300和当前价格25.5400。许多人在以25.5400或25.5430下订单之前，会比较1.15%和。实时查看BUSEP价格图表，了解每日变化。
FIRST BUSEY CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FIRST BUSEY CORP的最高价格是26.1300。在24.9000 - 26.1300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FIRST BUSEY CORP的绩效。
FIRST BUSEY CORP股票的最低价格是多少？
FIRST BUSEY CORP（BUSEP）的最低价格为24.9000。将其与当前的25.5400和24.9000 - 26.1300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUSEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUSEP股票是什么时候拆分的？
FIRST BUSEY CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.5000和1.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.5000
- 开盘价
- 25.5300
- 卖价
- 25.5400
- 买价
- 25.5430
- 最低价
- 25.5100
- 最高价
- 25.5400
- 交易量
- 32
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 1.15%
- 6个月变化
- 1.96%
- 年变化
- 1.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值