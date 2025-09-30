- Übersicht
BUSEP: FIRST BUSEY CORP
Der Wechselkurs von BUSEP hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.5100 bis zu einem Hoch von 25.5400 gehandelt.
Verfolgen Sie die FIRST BUSEY CORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUSEP heute?
Die Aktie von FIRST BUSEY CORP (BUSEP) notiert heute bei 25.5400. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.5000 und das Handelsvolumen erreichte 32. Das Live-Chart von BUSEP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUSEP Dividenden?
FIRST BUSEY CORP wird derzeit mit 25.5400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.96% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUSEP zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUSEP-Aktien?
Sie können Aktien von FIRST BUSEY CORP (BUSEP) zum aktuellen Kurs von 25.5400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.5400 oder 25.5430 platziert, während 32 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUSEP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUSEP-Aktien?
Bei einer Investition in FIRST BUSEY CORP müssen die jährliche Spanne 24.9000 - 26.1300 und der aktuelle Kurs 25.5400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.15% und 1.96%, bevor sie Orders zu 25.5400 oder 25.5430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUSEP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FIRST BUSEY CORP?
Der höchste Kurs von FIRST BUSEY CORP (BUSEP) im vergangenen Jahr lag bei 26.1300. Innerhalb von 24.9000 - 26.1300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.5000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FIRST BUSEY CORP mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FIRST BUSEY CORP?
Der niedrigste Kurs von FIRST BUSEY CORP (BUSEP) im Laufe des Jahres betrug 24.9000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.5400 und der Spanne 24.9000 - 26.1300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUSEP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUSEP statt?
FIRST BUSEY CORP hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.5000 und 1.96% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.5000
- Eröffnung
- 25.5300
- Bid
- 25.5400
- Ask
- 25.5430
- Tief
- 25.5100
- Hoch
- 25.5400
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 1.15%
- 6-Monatsänderung
- 1.96%
- Jahresänderung
- 1.96%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4