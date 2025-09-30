- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BUSEP: FIRST BUSEY CORP
Le taux de change de BUSEP a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.5100 et à un maximum de 25.5400.
Suivez la dynamique FIRST BUSEY CORP. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUSEP aujourd'hui ?
L'action FIRST BUSEY CORP est cotée à 25.5400 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.16%, a clôturé hier à 25.5000 et son volume d'échange a atteint 32. Le graphique en temps réel du cours de BUSEP présente ces mises à jour.
L'action FIRST BUSEY CORP verse-t-elle des dividendes ?
FIRST BUSEY CORP est actuellement valorisé à 25.5400. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.96% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUSEP.
Comment acheter des actions BUSEP ?
Vous pouvez acheter des actions FIRST BUSEY CORP au cours actuel de 25.5400. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.5400 ou de 25.5430, le 32 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUSEP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUSEP ?
Investir dans FIRST BUSEY CORP implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.9000 - 26.1300 et le prix actuel 25.5400. Beaucoup comparent 1.15% et 1.96% avant de passer des ordres à 25.5400 ou 25.5430. Consultez le graphique du cours de BUSEP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FIRST BUSEY CORP ?
Le cours le plus élevé de FIRST BUSEY CORP l'année dernière était 26.1300. Au cours de 24.9000 - 26.1300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.5000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FIRST BUSEY CORP sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FIRST BUSEY CORP ?
Le cours le plus bas de FIRST BUSEY CORP (BUSEP) sur l'année a été 24.9000. Sa comparaison avec 25.5400 et 24.9000 - 26.1300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUSEP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUSEP a-t-elle été divisée ?
FIRST BUSEY CORP a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.5000 et 1.96% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.5000
- Ouverture
- 25.5300
- Bid
- 25.5400
- Ask
- 25.5430
- Plus Bas
- 25.5100
- Plus Haut
- 25.5400
- Volume
- 32
- Changement quotidien
- 0.16%
- Changement Mensuel
- 1.15%
- Changement à 6 Mois
- 1.96%
- Changement Annuel
- 1.96%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4