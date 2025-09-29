クォートセクション
通貨 / BUSEP
BUSEP: FIRST BUSEY CORP

25.5400 USD 0.0400 (0.16%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUSEPの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり25.5100の安値と25.5400の高値で取引されました。

FIRST BUSEY CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BUSEP株の現在の価格は？

FIRST BUSEY CORPの株価は本日25.5400です。0.16%内で取引され、前日の終値は25.5000、取引量は32に達しました。BUSEPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FIRST BUSEY CORPの株は配当を出しますか？

FIRST BUSEY CORPの現在の価格は25.5400です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.96%やUSDにも注目します。BUSEPの動きはライブチャートで確認できます。

BUSEP株を買う方法は？

FIRST BUSEY CORPの株は現在25.5400で購入可能です。注文は通常25.5400または25.5430付近で行われ、32や0.04%が市場の動きを示します。BUSEPの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUSEP株に投資する方法は？

FIRST BUSEY CORPへの投資では、年間の値幅24.9000 - 26.1300と現在の25.5400を考慮します。注文は多くの場合25.5400や25.5430で行われる前に、1.15%や1.96%と比較されます。BUSEPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FIRST BUSEY CORPの株の最高値は？

FIRST BUSEY CORPの過去1年の最高値は26.1300でした。24.9000 - 26.1300内で株価は大きく変動し、25.5000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FIRST BUSEY CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FIRST BUSEY CORPの株の最低値は？

FIRST BUSEY CORP(BUSEP)の年間最安値は24.9000でした。現在の25.5400や24.9000 - 26.1300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUSEPの動きはライブチャートで確認できます。

BUSEPの株式分割はいつ行われましたか？

FIRST BUSEY CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.5000、1.96%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.5100 25.5400
1年のレンジ
24.9000 26.1300
以前の終値
25.5000
始値
25.5300
買値
25.5400
買値
25.5430
安値
25.5100
高値
25.5400
出来高
32
1日の変化
0.16%
1ヶ月の変化
1.15%
6ヶ月の変化
1.96%
1年の変化
1.96%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待