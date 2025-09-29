- 概要
BUSEP: FIRST BUSEY CORP
BUSEPの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり25.5100の安値と25.5400の高値で取引されました。
FIRST BUSEY CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BUSEP株の現在の価格は？
FIRST BUSEY CORPの株価は本日25.5400です。0.16%内で取引され、前日の終値は25.5000、取引量は32に達しました。BUSEPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FIRST BUSEY CORPの株は配当を出しますか？
FIRST BUSEY CORPの現在の価格は25.5400です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.96%やUSDにも注目します。BUSEPの動きはライブチャートで確認できます。
BUSEP株を買う方法は？
FIRST BUSEY CORPの株は現在25.5400で購入可能です。注文は通常25.5400または25.5430付近で行われ、32や0.04%が市場の動きを示します。BUSEPの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUSEP株に投資する方法は？
FIRST BUSEY CORPへの投資では、年間の値幅24.9000 - 26.1300と現在の25.5400を考慮します。注文は多くの場合25.5400や25.5430で行われる前に、1.15%や1.96%と比較されます。BUSEPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FIRST BUSEY CORPの株の最高値は？
FIRST BUSEY CORPの過去1年の最高値は26.1300でした。24.9000 - 26.1300内で株価は大きく変動し、25.5000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FIRST BUSEY CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FIRST BUSEY CORPの株の最低値は？
FIRST BUSEY CORP(BUSEP)の年間最安値は24.9000でした。現在の25.5400や24.9000 - 26.1300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUSEPの動きはライブチャートで確認できます。
BUSEPの株式分割はいつ行われましたか？
FIRST BUSEY CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.5000、1.96%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.5000
- 始値
- 25.5300
- 買値
- 25.5400
- 買値
- 25.5430
- 安値
- 25.5100
- 高値
- 25.5400
- 出来高
- 32
- 1日の変化
- 0.16%
- 1ヶ月の変化
- 1.15%
- 6ヶ月の変化
- 1.96%
- 1年の変化
- 1.96%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前