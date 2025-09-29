- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BUSEP: FIRST BUSEY CORP
El tipo de cambio de BUSEP de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.5100, mientras que el máximo ha alcanzado 25.5400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FIRST BUSEY CORP. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BUSEP hoy?
FIRST BUSEY CORP (BUSEP) se evalúa hoy en 25.5400. El instrumento se negocia dentro de 0.16%; el cierre de ayer ha sido 25.5000 y el volumen comercial ha alcanzado 32. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUSEP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FIRST BUSEY CORP?
FIRST BUSEY CORP se evalúa actualmente en 25.5400. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.96% y USD. Monitoree los movimientos de BUSEP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BUSEP?
Puede comprar acciones de FIRST BUSEY CORP (BUSEP) al precio actual de 25.5400. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.5400 o 25.5430, mientras que 32 y 0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUSEP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BUSEP?
Invertir en FIRST BUSEY CORP implica tener en cuenta el rango anual 24.9000 - 26.1300 y el precio actual 25.5400. Muchos comparan 1.15% y 1.96% antes de colocar órdenes en 25.5400 o 25.5430. Estudie los cambios diarios de precios de BUSEP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FIRST BUSEY CORP?
El precio más alto de FIRST BUSEY CORP (BUSEP) en el último año ha sido 26.1300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.9000 - 26.1300, una comparación con 25.5000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FIRST BUSEY CORP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FIRST BUSEY CORP?
El precio más bajo de FIRST BUSEY CORP (BUSEP) para el año ha sido 24.9000. La comparación con los actuales 25.5400 y 24.9000 - 26.1300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUSEP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUSEP?
En el pasado, FIRST BUSEY CORP ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.5000 y 1.96% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.5000
- Open
- 25.5300
- Bid
- 25.5400
- Ask
- 25.5430
- Low
- 25.5100
- High
- 25.5400
- Volumen
- 32
- Cambio diario
- 0.16%
- Cambio mensual
- 1.15%
- Cambio a 6 meses
- 1.96%
- Cambio anual
- 1.96%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.