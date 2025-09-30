- Panoramica
BUSEP: FIRST BUSEY CORP
Il tasso di cambio BUSEP ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.5100 e ad un massimo di 25.5400.
Segui le dinamiche di FIRST BUSEY CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUSEP oggi?
Oggi le azioni FIRST BUSEY CORP sono prezzate a 25.5400. Viene scambiato all'interno di 0.16%, la chiusura di ieri è stata 25.5000 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUSEP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FIRST BUSEY CORP pagano dividendi?
FIRST BUSEY CORP è attualmente valutato a 25.5400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.96% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUSEP.
Come acquistare azioni BUSEP?
Puoi acquistare azioni FIRST BUSEY CORP al prezzo attuale di 25.5400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.5400 o 25.5430, mentre 32 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUSEP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUSEP?
Investire in FIRST BUSEY CORP implica considerare l'intervallo annuale 24.9000 - 26.1300 e il prezzo attuale 25.5400. Molti confrontano 1.15% e 1.96% prima di effettuare ordini su 25.5400 o 25.5430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUSEP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FIRST BUSEY CORP?
Il prezzo massimo di FIRST BUSEY CORP nell'ultimo anno è stato 26.1300. All'interno di 24.9000 - 26.1300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.5000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FIRST BUSEY CORP utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FIRST BUSEY CORP?
Il prezzo più basso di FIRST BUSEY CORP (BUSEP) nel corso dell'anno è stato 24.9000. Confrontandolo con gli attuali 25.5400 e 24.9000 - 26.1300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUSEP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUSEP?
FIRST BUSEY CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.5000 e 1.96%.
- Chiusura Precedente
- 25.5000
- Apertura
- 25.5300
- Bid
- 25.5400
- Ask
- 25.5430
- Minimo
- 25.5100
- Massimo
- 25.5400
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- 0.16%
- Variazione Mensile
- 1.15%
- Variazione Semestrale
- 1.96%
- Variazione Annuale
- 1.96%
