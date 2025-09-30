QuotazioniSezioni
BUSEP: FIRST BUSEY CORP

25.5400 USD 0.0400 (0.16%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BUSEP ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.5100 e ad un massimo di 25.5400.

Segui le dinamiche di FIRST BUSEY CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BUSEP oggi?

Oggi le azioni FIRST BUSEY CORP sono prezzate a 25.5400. Viene scambiato all'interno di 0.16%, la chiusura di ieri è stata 25.5000 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUSEP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni FIRST BUSEY CORP pagano dividendi?

FIRST BUSEY CORP è attualmente valutato a 25.5400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.96% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUSEP.

Come acquistare azioni BUSEP?

Puoi acquistare azioni FIRST BUSEY CORP al prezzo attuale di 25.5400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.5400 o 25.5430, mentre 32 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUSEP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BUSEP?

Investire in FIRST BUSEY CORP implica considerare l'intervallo annuale 24.9000 - 26.1300 e il prezzo attuale 25.5400. Molti confrontano 1.15% e 1.96% prima di effettuare ordini su 25.5400 o 25.5430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUSEP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FIRST BUSEY CORP?

Il prezzo massimo di FIRST BUSEY CORP nell'ultimo anno è stato 26.1300. All'interno di 24.9000 - 26.1300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.5000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FIRST BUSEY CORP utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FIRST BUSEY CORP?

Il prezzo più basso di FIRST BUSEY CORP (BUSEP) nel corso dell'anno è stato 24.9000. Confrontandolo con gli attuali 25.5400 e 24.9000 - 26.1300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUSEP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUSEP?

FIRST BUSEY CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.5000 e 1.96%.

Intervallo Giornaliero
25.5100 25.5400
Intervallo Annuale
24.9000 26.1300
Chiusura Precedente
25.5000
Apertura
25.5300
Bid
25.5400
Ask
25.5430
Minimo
25.5100
Massimo
25.5400
Volume
32
Variazione giornaliera
0.16%
Variazione Mensile
1.15%
Variazione Semestrale
1.96%
Variazione Annuale
1.96%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4