КотировкиРазделы
Валюты / BUSEP
Назад в Рынок акций США

BUSEP: FIRST BUSEY CORP

25.5200 USD 0.0200 (0.08%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BUSEP за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.5100, а максимальная — 25.5400.

Следите за динамикой FIRST BUSEY CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BUSEP сегодня?

FIRST BUSEY CORP (BUSEP) сегодня оценивается на уровне 25.5200. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.5000, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUSEP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FIRST BUSEY CORP?

FIRST BUSEY CORP в настоящее время оценивается в 25.5200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.88% и USD. Отслеживайте движения BUSEP на графике в реальном времени.

Как купить акции BUSEP?

Вы можете купить акции FIRST BUSEY CORP (BUSEP) по текущей цене 25.5200. Ордера обычно размещаются около 25.5200 или 25.5230, тогда как 28 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUSEP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BUSEP?

Инвестирование в FIRST BUSEY CORP предполагает учет годового диапазона 24.9000 - 26.1300 и текущей цены 25.5200. Многие сравнивают 1.07% и 1.88% перед размещением ордеров на 25.5200 или 25.5230. Изучайте ежедневные изменения цены BUSEP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FIRST BUSEY CORP?

Самая высокая цена FIRST BUSEY CORP (BUSEP) за последний год составила 26.1300. Акции заметно колебались в пределах 24.9000 - 26.1300, сравнение с 25.5000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FIRST BUSEY CORP на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FIRST BUSEY CORP?

Самая низкая цена FIRST BUSEY CORP (BUSEP) за год составила 24.9000. Сравнение с текущими 25.5200 и 24.9000 - 26.1300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BUSEP?

В прошлом FIRST BUSEY CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.5000 и 1.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.5100 25.5400
Годовой диапазон
24.9000 26.1300
Предыдущее закрытие
25.5000
Open
25.5300
Bid
25.5200
Ask
25.5230
Low
25.5100
High
25.5400
Объем
28
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
1.07%
6-месячное изменение
1.88%
Годовое изменение
1.88%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.