BUSEP: FIRST BUSEY CORP
Курс BUSEP за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.5100, а максимальная — 25.5400.
Следите за динамикой FIRST BUSEY CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUSEP сегодня?
FIRST BUSEY CORP (BUSEP) сегодня оценивается на уровне 25.5200. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.5000, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUSEP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FIRST BUSEY CORP?
FIRST BUSEY CORP в настоящее время оценивается в 25.5200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.88% и USD. Отслеживайте движения BUSEP на графике в реальном времени.
Как купить акции BUSEP?
Вы можете купить акции FIRST BUSEY CORP (BUSEP) по текущей цене 25.5200. Ордера обычно размещаются около 25.5200 или 25.5230, тогда как 28 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUSEP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUSEP?
Инвестирование в FIRST BUSEY CORP предполагает учет годового диапазона 24.9000 - 26.1300 и текущей цены 25.5200. Многие сравнивают 1.07% и 1.88% перед размещением ордеров на 25.5200 или 25.5230. Изучайте ежедневные изменения цены BUSEP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FIRST BUSEY CORP?
Самая высокая цена FIRST BUSEY CORP (BUSEP) за последний год составила 26.1300. Акции заметно колебались в пределах 24.9000 - 26.1300, сравнение с 25.5000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FIRST BUSEY CORP на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FIRST BUSEY CORP?
Самая низкая цена FIRST BUSEY CORP (BUSEP) за год составила 24.9000. Сравнение с текущими 25.5200 и 24.9000 - 26.1300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUSEP?
В прошлом FIRST BUSEY CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.5000 и 1.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.5000
- Open
- 25.5300
- Bid
- 25.5200
- Ask
- 25.5230
- Low
- 25.5100
- High
- 25.5400
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 1.07%
- 6-месячное изменение
- 1.88%
- Годовое изменение
- 1.88%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%