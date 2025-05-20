Moedas / BUSE
BUSE: First Busey Corporation
24.83 USD 0.33 (1.35%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BUSE para hoje mudou para 1.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.54 e o mais alto foi 25.05.
Veja a dinâmica do par de moedas First Busey Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
24.54 25.05
Faixa anual
18.40 28.30
- Fechamento anterior
- 24.50
- Open
- 24.61
- Bid
- 24.83
- Ask
- 25.13
- Low
- 24.54
- High
- 25.05
- Volume
- 228
- Mudança diária
- 1.35%
- Mudança mensal
- 1.68%
- Mudança de 6 meses
- 15.92%
- Mudança anual
- -3.27%
