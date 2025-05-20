Valute / BUSE
BUSE: First Busey Corporation
24.74 USD 0.40 (1.59%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BUSE ha avuto una variazione del -1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.60 e ad un massimo di 25.14.
Segui le dinamiche di First Busey Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.60 25.14
Intervallo Annuale
18.40 28.30
- Chiusura Precedente
- 25.14
- Apertura
- 25.14
- Bid
- 24.74
- Ask
- 25.04
- Minimo
- 24.60
- Massimo
- 25.14
- Volume
- 1.748 K
- Variazione giornaliera
- -1.59%
- Variazione Mensile
- 1.31%
- Variazione Semestrale
- 15.50%
- Variazione Annuale
- -3.62%
20 settembre, sabato