BUSE: First Busey Corporation

24.74 USD 0.40 (1.59%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BUSE ha avuto una variazione del -1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.60 e ad un massimo di 25.14.

Segui le dinamiche di First Busey Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.60 25.14
Intervallo Annuale
18.40 28.30
Chiusura Precedente
25.14
Apertura
25.14
Bid
24.74
Ask
25.04
Minimo
24.60
Massimo
25.14
Volume
1.748 K
Variazione giornaliera
-1.59%
Variazione Mensile
1.31%
Variazione Semestrale
15.50%
Variazione Annuale
-3.62%
