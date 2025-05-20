Валюты / BUSE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BUSE: First Busey Corporation
24.33 USD 0.11 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BUSE за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.02, а максимальная — 24.54.
Следите за динамикой First Busey Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BUSE
- Директор First Busey (BUSE) Дженсен приобретает акции на сумму $73 800
- First Busey (BUSE) director Jensen buys $73,800 in stock
- First Busey stock price target raised to $28 by Raymond James
- These Analysts Revise Their Forecasts On First Busey Following Q2 Results - First Busey (NASDAQ:BUSE)
- First Busey shares rise as Q2 earnings beat estimates
- First Busey earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- First Busey (BUSE) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- First Busey Q2 2025 slides: Earnings surge following CrossFirst merger
- 1st Source (SRCE) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Zacks Value Trader Highlights: WesBanco, Bank OZK and First Busey
- First Busey (BUSE) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- 3 Cheap Bank Stocks for Your Short List
- First Busey declares $0.25 quarterly dividend payable July 25
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- BUSEP: An 8.25% Preferred Stock IPO From First Busey Corporation (NASDAQ:BUSE)
- First Busey Corp director Stanley J. Bradshaw acquires $22,400 in shares
- Wednesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks
- First Busey director Steven Caple buys $9,787 in common stock
- First Busey Corp director Stanley J. Bradshaw buys $21,750 in stock
- First Busey stock target maintained at $30 by Keefe, Bruyette & Woods
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- First Busey director Steven Caple acquires $25,380 in stock
- Piper Sandler maintains First Busey stock Overweight rating
- First Busey Corporation Closes Depositary Share Offering
Дневной диапазон
24.02 24.54
Годовой диапазон
18.40 28.30
- Предыдущее закрытие
- 24.44
- Open
- 24.49
- Bid
- 24.33
- Ask
- 24.63
- Low
- 24.02
- High
- 24.54
- Объем
- 1.038 K
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- -0.37%
- 6-месячное изменение
- 13.59%
- Годовое изменение
- -5.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.