통화 / BUSE
BUSE: First Busey Corporation
24.74 USD 0.40 (1.59%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BUSE 환율이 오늘 -1.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.60이고 고가는 25.14이었습니다.
First Busey Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
24.60 25.14
년간 변동
18.40 28.30
- 이전 종가
- 25.14
- 시가
- 25.14
- Bid
- 24.74
- Ask
- 25.04
- 저가
- 24.60
- 고가
- 25.14
- 볼륨
- 1.748 K
- 일일 변동
- -1.59%
- 월 변동
- 1.31%
- 6개월 변동
- 15.50%
- 년간 변동율
- -3.62%
20 9월, 토요일