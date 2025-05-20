货币 / BUSE
BUSE: First Busey Corporation
24.59 USD 0.26 (1.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BUSE汇率已更改1.07%。当日，交易品种以低点24.35和高点24.72进行交易。
关注First Busey Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BUSE新闻
- First Busey (BUSE)董事Jensen购入价值73,800美元的股票
- First Busey (BUSE) director Jensen buys $73,800 in stock
- First Busey stock price target raised to $28 by Raymond James
- These Analysts Revise Their Forecasts On First Busey Following Q2 Results - First Busey (NASDAQ:BUSE)
- First Busey shares rise as Q2 earnings beat estimates
- First Busey earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- First Busey (BUSE) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- First Busey Q2 2025 slides: Earnings surge following CrossFirst merger
- 1st Source (SRCE) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Zacks Value Trader Highlights: WesBanco, Bank OZK and First Busey
- First Busey (BUSE) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- 3 Cheap Bank Stocks for Your Short List
- First Busey declares $0.25 quarterly dividend payable July 25
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- BUSEP: An 8.25% Preferred Stock IPO From First Busey Corporation (NASDAQ:BUSE)
- First Busey Corp director Stanley J. Bradshaw acquires $22,400 in shares
- Wednesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks
- First Busey director Steven Caple buys $9,787 in common stock
- First Busey Corp director Stanley J. Bradshaw buys $21,750 in stock
- First Busey stock target maintained at $30 by Keefe, Bruyette & Woods
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- First Busey director Steven Caple acquires $25,380 in stock
- Piper Sandler maintains First Busey stock Overweight rating
- First Busey Corporation Closes Depositary Share Offering
日范围
24.35 24.72
年范围
18.40 28.30
- 前一天收盘价
- 24.33
- 开盘价
- 24.50
- 卖价
- 24.59
- 买价
- 24.89
- 最低价
- 24.35
- 最高价
- 24.72
- 交易量
- 289
- 日变化
- 1.07%
- 月变化
- 0.70%
- 6个月变化
- 14.80%
- 年变化
- -4.21%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值