Währungen / BUSE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BUSE: First Busey Corporation
25.14 USD 0.64 (2.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BUSE hat sich für heute um 2.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.54 bis zu einem Hoch von 25.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Busey Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUSE News
- First Busey (BUSE) director Jensen buys $73,800 in stock
- First Busey stock price target raised to $28 by Raymond James
- These Analysts Revise Their Forecasts On First Busey Following Q2 Results - First Busey (NASDAQ:BUSE)
- First Busey shares rise as Q2 earnings beat estimates
- First Busey earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- First Busey (BUSE) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- First Busey Q2 2025 slides: Earnings surge following CrossFirst merger
- 1st Source (SRCE) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Zacks Value Trader Highlights: WesBanco, Bank OZK and First Busey
- First Busey (BUSE) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- 3 Cheap Bank Stocks for Your Short List
- First Busey declares $0.25 quarterly dividend payable July 25
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- BUSEP: An 8.25% Preferred Stock IPO From First Busey Corporation (NASDAQ:BUSE)
- First Busey Corp director Stanley J. Bradshaw acquires $22,400 in shares
- Wednesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks
- First Busey director Steven Caple buys $9,787 in common stock
- First Busey Corp director Stanley J. Bradshaw buys $21,750 in stock
- First Busey stock target maintained at $30 by Keefe, Bruyette & Woods
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- First Busey director Steven Caple acquires $25,380 in stock
- Piper Sandler maintains First Busey stock Overweight rating
- First Busey Corporation Closes Depositary Share Offering
- First Busey sets price for preferred stock offering
Tagesspanne
24.54 25.15
Jahresspanne
18.40 28.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.50
- Eröffnung
- 24.61
- Bid
- 25.14
- Ask
- 25.44
- Tief
- 24.54
- Hoch
- 25.15
- Volumen
- 1.001 K
- Tagesänderung
- 2.61%
- Monatsänderung
- 2.95%
- 6-Monatsänderung
- 17.37%
- Jahresänderung
- -2.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K