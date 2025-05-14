KurseKategorien
Währungen / BUSE
BUSE: First Busey Corporation

25.14 USD 0.64 (2.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BUSE hat sich für heute um 2.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.54 bis zu einem Hoch von 25.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Busey Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
24.54 25.15
Jahresspanne
18.40 28.30
Vorheriger Schlusskurs
24.50
Eröffnung
24.61
Bid
25.14
Ask
25.44
Tief
24.54
Hoch
25.15
Volumen
1.001 K
Tagesänderung
2.61%
Monatsänderung
2.95%
6-Monatsänderung
17.37%
Jahresänderung
-2.06%
