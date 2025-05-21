Divisas / BUSE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BUSE: First Busey Corporation
24.50 USD 0.17 (0.70%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BUSE de hoy ha cambiado un 0.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.35, mientras que el máximo ha alcanzado 25.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Busey Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUSE News
- Directora de First Busey (BUSE) Jensen compra acciones por $73,800
- El director de First Busey (BUSE) Jensen compra acciones por 73.800 dólares
- First Busey (BUSE) director Jensen buys $73,800 in stock
- First Busey stock price target raised to $28 by Raymond James
- These Analysts Revise Their Forecasts On First Busey Following Q2 Results - First Busey (NASDAQ:BUSE)
- First Busey shares rise as Q2 earnings beat estimates
- First Busey earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- First Busey (BUSE) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- First Busey Q2 2025 slides: Earnings surge following CrossFirst merger
- 1st Source (SRCE) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Zacks Value Trader Highlights: WesBanco, Bank OZK and First Busey
- First Busey (BUSE) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- 3 Cheap Bank Stocks for Your Short List
- First Busey declares $0.25 quarterly dividend payable July 25
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- BUSEP: An 8.25% Preferred Stock IPO From First Busey Corporation (NASDAQ:BUSE)
- First Busey Corp director Stanley J. Bradshaw acquires $22,400 in shares
- Wednesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks
- First Busey director Steven Caple buys $9,787 in common stock
- First Busey Corp director Stanley J. Bradshaw buys $21,750 in stock
- First Busey stock target maintained at $30 by Keefe, Bruyette & Woods
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- First Busey director Steven Caple acquires $25,380 in stock
- Piper Sandler maintains First Busey stock Overweight rating
Rango diario
24.35 25.06
Rango anual
18.40 28.30
- Cierres anteriores
- 24.33
- Open
- 24.50
- Bid
- 24.50
- Ask
- 24.80
- Low
- 24.35
- High
- 25.06
- Volumen
- 1.111 K
- Cambio diario
- 0.70%
- Cambio mensual
- 0.33%
- Cambio a 6 meses
- 14.38%
- Cambio anual
- -4.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B