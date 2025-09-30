- Visão do mercado
BUSA: Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF
A taxa do BUSA para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.53 e o mais alto foi 34.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUSA hoje?
Hoje Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF (BUSA) está avaliado em 34.69. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 34.65, e o volume de negociação atingiu 26. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUSA em tempo real.
As ações de Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF está avaliado em 34.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.99% e USD. Monitore os movimentos de BUSA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUSA?
Você pode comprar ações de Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF (BUSA) pelo preço atual 34.69. Ordens geralmente são executadas perto de 34.69 ou 34.99, enquanto 26 e 0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUSA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUSA?
Investir em Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF envolve considerar a faixa anual 28.44 - 35.08 e o preço atual 34.69. Muitos comparam 0.29% e 6.67% antes de enviar ordens em 34.69 ou 34.99. Estude as mudanças diárias de preço de BUSA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Brandes U.S. Value ETF?
O maior preço de Brandes U.S. Value ETF (BUSA) no último ano foi 35.08. As ações oscilaram bastante dentro de 28.44 - 35.08, e a comparação com 34.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Brandes U.S. Value ETF?
O menor preço de Brandes U.S. Value ETF (BUSA) no ano foi 28.44. A comparação com o preço atual 34.69 e 28.44 - 35.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUSA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUSA?
No passado Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.65 e 9.99% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.65
- Open
- 34.65
- Bid
- 34.69
- Ask
- 34.99
- Low
- 34.53
- High
- 34.74
- Volume
- 26
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 0.29%
- Mudança de 6 meses
- 6.67%
- Mudança anual
- 9.99%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8