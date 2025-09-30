- Panoramica
BUSA: Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF
Il tasso di cambio BUSA ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.56 e ad un massimo di 34.74.
Segui le dinamiche di Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUSA oggi?
Oggi le azioni Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF sono prezzate a 34.58. Viene scambiato all'interno di -0.20%, la chiusura di ieri è stata 34.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUSA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF pagano dividendi?
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF è attualmente valutato a 34.58. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUSA.
Come acquistare azioni BUSA?
Puoi acquistare azioni Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF al prezzo attuale di 34.58. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.58 o 34.88, mentre 10 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUSA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUSA?
Investire in Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.44 - 35.08 e il prezzo attuale 34.58. Molti confrontano -0.03% e 6.33% prima di effettuare ordini su 34.58 o 34.88. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUSA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Brandes U.S. Value ETF?
Il prezzo massimo di Brandes U.S. Value ETF nell'ultimo anno è stato 35.08. All'interno di 28.44 - 35.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Brandes U.S. Value ETF?
Il prezzo più basso di Brandes U.S. Value ETF (BUSA) nel corso dell'anno è stato 28.44. Confrontandolo con gli attuali 34.58 e 28.44 - 35.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUSA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUSA?
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.65 e 9.64%.
- Chiusura Precedente
- 34.65
- Apertura
- 34.65
- Bid
- 34.58
- Ask
- 34.88
- Minimo
- 34.56
- Massimo
- 34.74
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- -0.03%
- Variazione Semestrale
- 6.33%
- Variazione Annuale
- 9.64%
