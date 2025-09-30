- Übersicht
BUSA: Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF
Der Wechselkurs von BUSA hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.53 bis zu einem Hoch von 34.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUSA heute?
Die Aktie von Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF (BUSA) notiert heute bei 34.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.65 und das Handelsvolumen erreichte 30. Das Live-Chart von BUSA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUSA Dividenden?
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF wird derzeit mit 34.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUSA zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUSA-Aktien?
Sie können Aktien von Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF (BUSA) zum aktuellen Kurs von 34.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.64 oder 34.94 platziert, während 30 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUSA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUSA-Aktien?
Bei einer Investition in Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF müssen die jährliche Spanne 28.44 - 35.08 und der aktuelle Kurs 34.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.14% und 6.52%, bevor sie Orders zu 34.64 oder 34.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUSA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Brandes U.S. Value ETF?
Der höchste Kurs von Brandes U.S. Value ETF (BUSA) im vergangenen Jahr lag bei 35.08. Innerhalb von 28.44 - 35.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Brandes U.S. Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Brandes U.S. Value ETF (BUSA) im Laufe des Jahres betrug 28.44. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.64 und der Spanne 28.44 - 35.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUSA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUSA statt?
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.65 und 9.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
