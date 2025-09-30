- Обзор рынка
BUSA: Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF
Курс BUSA за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.56, а максимальная — 34.74.
Следите за динамикой Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUSA сегодня?
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF (BUSA) сегодня оценивается на уровне 34.58. Инструмент торгуется в пределах -0.20%, вчерашнее закрытие составило 34.65, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUSA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF?
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF в настоящее время оценивается в 34.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.64% и USD. Отслеживайте движения BUSA на графике в реальном времени.
Как купить акции BUSA?
Вы можете купить акции Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF (BUSA) по текущей цене 34.58. Ордера обычно размещаются около 34.58 или 34.88, тогда как 10 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUSA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUSA?
Инвестирование в Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF предполагает учет годового диапазона 28.44 - 35.08 и текущей цены 34.58. Многие сравнивают -0.03% и 6.33% перед размещением ордеров на 34.58 или 34.88. Изучайте ежедневные изменения цены BUSA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Brandes U.S. Value ETF?
Самая высокая цена Brandes U.S. Value ETF (BUSA) за последний год составила 35.08. Акции заметно колебались в пределах 28.44 - 35.08, сравнение с 34.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Brandes U.S. Value ETF?
Самая низкая цена Brandes U.S. Value ETF (BUSA) за год составила 28.44. Сравнение с текущими 34.58 и 28.44 - 35.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUSA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUSA?
В прошлом Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.65 и 9.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.65
- Open
- 34.65
- Bid
- 34.58
- Ask
- 34.88
- Low
- 34.56
- High
- 34.74
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -0.03%
- 6-месячное изменение
- 6.33%
- Годовое изменение
- 9.64%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8