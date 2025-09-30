BUSA: Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF
今日BUSA汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点34.56和高点34.74进行交易。
关注Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BUSA股票今天的价格是多少？
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF股票今天的定价为34.58。它在-0.20%范围内交易，昨天的收盘价为34.65，交易量达到10。BUSA的实时价格图表显示了这些更新。
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF股票是否支付股息？
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF目前的价值为34.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.64%和USD。实时查看图表以跟踪BUSA走势。
如何购买BUSA股票？
您可以以34.58的当前价格购买Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF股票。订单通常设置在34.58或34.88附近，而10和-0.20%显示市场活动。立即关注BUSA的实时图表更新。
如何投资BUSA股票？
投资Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF需要考虑年度范围28.44 - 35.08和当前价格34.58。许多人在以34.58或34.88下订单之前，会比较-0.03%和。实时查看BUSA价格图表，了解每日变化。
Brandes U.S. Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Brandes U.S. Value ETF的最高价格是35.08。在28.44 - 35.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF的绩效。
Brandes U.S. Value ETF股票的最低价格是多少？
Brandes U.S. Value ETF（BUSA）的最低价格为28.44。将其与当前的34.58和28.44 - 35.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUSA股票是什么时候拆分的？
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.65和9.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.65
- 开盘价
- 34.65
- 卖价
- 34.58
- 买价
- 34.88
- 最低价
- 34.56
- 最高价
- 34.74
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- -0.03%
- 6个月变化
- 6.33%
- 年变化
- 9.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8