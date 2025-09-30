BUSA股票今天的价格是多少？ Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF股票今天的定价为34.58。它在-0.20%范围内交易，昨天的收盘价为34.65，交易量达到10。BUSA的实时价格图表显示了这些更新。

Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF股票是否支付股息？ Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF目前的价值为34.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.64%和USD。实时查看图表以跟踪BUSA走势。

如何购买BUSA股票？ 您可以以34.58的当前价格购买Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF股票。订单通常设置在34.58或34.88附近，而10和-0.20%显示市场活动。立即关注BUSA的实时图表更新。

如何投资BUSA股票？ 投资Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF需要考虑年度范围28.44 - 35.08和当前价格34.58。许多人在以34.58或34.88下订单之前，会比较-0.03%和。实时查看BUSA价格图表，了解每日变化。

Brandes U.S. Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Brandes U.S. Value ETF的最高价格是35.08。在28.44 - 35.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF的绩效。

Brandes U.S. Value ETF股票的最低价格是多少？ Brandes U.S. Value ETF（BUSA）的最低价格为28.44。将其与当前的34.58和28.44 - 35.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。