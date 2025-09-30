报价部分
货币 / BUSA
BUSA: Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF

34.58 USD 0.07 (0.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BUSA汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点34.56和高点34.74进行交易。

关注Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BUSA股票今天的价格是多少？

Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF股票今天的定价为34.58。它在-0.20%范围内交易，昨天的收盘价为34.65，交易量达到10。BUSA的实时价格图表显示了这些更新。

Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF股票是否支付股息？

Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF目前的价值为34.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.64%和USD。实时查看图表以跟踪BUSA走势。

如何购买BUSA股票？

您可以以34.58的当前价格购买Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF股票。订单通常设置在34.58或34.88附近，而10和-0.20%显示市场活动。立即关注BUSA的实时图表更新。

如何投资BUSA股票？

投资Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF需要考虑年度范围28.44 - 35.08和当前价格34.58。许多人在以34.58或34.88下订单之前，会比较-0.03%和。实时查看BUSA价格图表，了解每日变化。

Brandes U.S. Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Brandes U.S. Value ETF的最高价格是35.08。在28.44 - 35.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF的绩效。

Brandes U.S. Value ETF股票的最低价格是多少？

Brandes U.S. Value ETF（BUSA）的最低价格为28.44。将其与当前的34.58和28.44 - 35.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUSA股票是什么时候拆分的？

Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.65和9.64%中可见。

日范围
34.56 34.74
年范围
28.44 35.08
前一天收盘价
34.65
开盘价
34.65
卖价
34.58
买价
34.88
最低价
34.56
最高价
34.74
交易量
10
日变化
-0.20%
月变化
-0.03%
6个月变化
6.33%
年变化
9.64%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8