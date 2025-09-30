クォートセクション
BUSA: Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF

34.69 USD 0.04 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUSAの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり34.53の安値と34.74の高値で取引されました。

Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BUSA株の現在の価格は？

Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFの株価は本日34.69です。0.12%内で取引され、前日の終値は34.65、取引量は26に達しました。BUSAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFの株は配当を出しますか？

Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFの現在の価格は34.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.99%やUSDにも注目します。BUSAの動きはライブチャートで確認できます。

BUSA株を買う方法は？

Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFの株は現在34.69で購入可能です。注文は通常34.69または34.99付近で行われ、26や0.12%が市場の動きを示します。BUSAの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUSA株に投資する方法は？

Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFへの投資では、年間の値幅28.44 - 35.08と現在の34.69を考慮します。注文は多くの場合34.69や34.99で行われる前に、0.29%や6.67%と比較されます。BUSAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Brandes U.S. Value ETFの株の最高値は？

Brandes U.S. Value ETFの過去1年の最高値は35.08でした。28.44 - 35.08内で株価は大きく変動し、34.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Brandes U.S. Value ETFの株の最低値は？

Brandes U.S. Value ETF(BUSA)の年間最安値は28.44でした。現在の34.69や28.44 - 35.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUSAの動きはライブチャートで確認できます。

BUSAの株式分割はいつ行われましたか？

Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.65、9.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.53 34.74
1年のレンジ
28.44 35.08
以前の終値
34.65
始値
34.65
買値
34.69
買値
34.99
安値
34.53
高値
34.74
出来高
26
1日の変化
0.12%
1ヶ月の変化
0.29%
6ヶ月の変化
6.67%
1年の変化
9.99%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8