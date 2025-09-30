- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BUSA: Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF
BUSAの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり34.53の安値と34.74の高値で取引されました。
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BUSA株の現在の価格は？
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFの株価は本日34.69です。0.12%内で取引され、前日の終値は34.65、取引量は26に達しました。BUSAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFの株は配当を出しますか？
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFの現在の価格は34.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.99%やUSDにも注目します。BUSAの動きはライブチャートで確認できます。
BUSA株を買う方法は？
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFの株は現在34.69で購入可能です。注文は通常34.69または34.99付近で行われ、26や0.12%が市場の動きを示します。BUSAの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUSA株に投資する方法は？
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFへの投資では、年間の値幅28.44 - 35.08と現在の34.69を考慮します。注文は多くの場合34.69や34.99で行われる前に、0.29%や6.67%と比較されます。BUSAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Brandes U.S. Value ETFの株の最高値は？
Brandes U.S. Value ETFの過去1年の最高値は35.08でした。28.44 - 35.08内で株価は大きく変動し、34.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Brandes U.S. Value ETFの株の最低値は？
Brandes U.S. Value ETF(BUSA)の年間最安値は28.44でした。現在の34.69や28.44 - 35.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUSAの動きはライブチャートで確認できます。
BUSAの株式分割はいつ行われましたか？
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.65、9.99%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.65
- 始値
- 34.65
- 買値
- 34.69
- 買値
- 34.99
- 安値
- 34.53
- 高値
- 34.74
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 0.29%
- 6ヶ月の変化
- 6.67%
- 1年の変化
- 9.99%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8