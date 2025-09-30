- Aperçu
BUSA: Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF
Le taux de change de BUSA a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.54 et à un maximum de 34.65.
Suivez la dynamique Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUSA aujourd'hui ?
L'action Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF est cotée à 34.65 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.23%, a clôturé hier à 34.73 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de BUSA présente ces mises à jour.
L'action Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF est actuellement valorisé à 34.65. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUSA.
Comment acheter des actions BUSA ?
Vous pouvez acheter des actions Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF au cours actuel de 34.65. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.65 ou de 34.95, le 22 et le 0.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUSA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUSA ?
Investir dans Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.44 - 35.08 et le prix actuel 34.65. Beaucoup comparent 0.17% et 6.55% avant de passer des ordres à 34.65 ou 34.95. Consultez le graphique du cours de BUSA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Brandes U.S. Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Brandes U.S. Value ETF l'année dernière était 35.08. Au cours de 28.44 - 35.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.73 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Brandes U.S. Value ETF ?
Le cours le plus bas de Brandes U.S. Value ETF (BUSA) sur l'année a été 28.44. Sa comparaison avec 34.65 et 28.44 - 35.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUSA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUSA a-t-elle été divisée ?
Brandes International ETF Brandes U.S. Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.73 et 9.86% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.73
- Ouverture
- 34.54
- Bid
- 34.65
- Ask
- 34.95
- Plus Bas
- 34.54
- Plus Haut
- 34.65
- Volume
- 22
- Changement quotidien
- -0.23%
- Changement Mensuel
- 0.17%
- Changement à 6 Mois
- 6.55%
- Changement Annuel
- 9.86%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8