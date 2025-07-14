- Visão do mercado
BUFF: Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
A taxa do BUFF para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.76 e o mais alto foi 48.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUFF hoje?
Hoje Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) está avaliado em 48.79. O instrumento é negociado dentro de -0.08%, o fechamento de ontem foi 48.83, e o volume de negociação atingiu 44. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUFF em tempo real.
As ações de Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF pagam dividendos?
Atualmente Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF está avaliado em 48.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.04% e USD. Monitore os movimentos de BUFF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUFF?
Você pode comprar ações de Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) pelo preço atual 48.79. Ordens geralmente são executadas perto de 48.79 ou 49.09, enquanto 44 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUFF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUFF?
Investir em Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF envolve considerar a faixa anual 40.73 - 48.88 e o preço atual 48.79. Muitos comparam 1.84% e 10.81% antes de enviar ordens em 48.79 ou 49.09. Estude as mudanças diárias de preço de BUFF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?
O maior preço de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) no último ano foi 48.88. As ações oscilaram bastante dentro de 40.73 - 48.88, e a comparação com 48.83 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?
O menor preço de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) no ano foi 40.73. A comparação com o preço atual 48.79 e 40.73 - 48.88 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUFF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUFF?
No passado Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 48.83 e 11.04% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 48.83
- Open
- 48.80
- Bid
- 48.79
- Ask
- 49.09
- Low
- 48.76
- High
- 48.83
- Volume
- 44
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 1.84%
- Mudança de 6 meses
- 10.81%
- Mudança anual
- 11.04%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8