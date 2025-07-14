- Aperçu
BUFF: Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
Le taux de change de BUFF a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.77 et à un maximum de 48.88.
Suivez la dynamique Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUFF aujourd'hui ?
L'action Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF est cotée à 48.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.08%, a clôturé hier à 48.79 et son volume d'échange a atteint 149. Le graphique en temps réel du cours de BUFF présente ces mises à jour.
L'action Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF verse-t-elle des dividendes ?
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF est actuellement valorisé à 48.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUFF.
Comment acheter des actions BUFF ?
Vous pouvez acheter des actions Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF au cours actuel de 48.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.83 ou de 49.13, le 149 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUFF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUFF ?
Investir dans Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.73 - 48.88 et le prix actuel 48.83. Beaucoup comparent 1.92% et 10.90% avant de passer des ordres à 48.83 ou 49.13. Consultez le graphique du cours de BUFF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs ?
Le cours le plus élevé de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs l'année dernière était 48.88. Au cours de 40.73 - 48.88, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.79 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs ?
Le cours le plus bas de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) sur l'année a été 40.73. Sa comparaison avec 48.83 et 40.73 - 48.88 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUFF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUFF a-t-elle été divisée ?
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.79 et 11.13% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 48.79
- Ouverture
- 48.81
- Bid
- 48.83
- Ask
- 49.13
- Plus Bas
- 48.77
- Plus Haut
- 48.88
- Volume
- 149
- Changement quotidien
- 0.08%
- Changement Mensuel
- 1.92%
- Changement à 6 Mois
- 10.90%
- Changement Annuel
- 11.13%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8