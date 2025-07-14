CotationsSections
Devises / BUFF
Retour à Actions

BUFF: Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

48.83 USD 0.04 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BUFF a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.77 et à un maximum de 48.88.

Suivez la dynamique Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BUFF Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BUFF aujourd'hui ?

L'action Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF est cotée à 48.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.08%, a clôturé hier à 48.79 et son volume d'échange a atteint 149. Le graphique en temps réel du cours de BUFF présente ces mises à jour.

L'action Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF verse-t-elle des dividendes ?

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF est actuellement valorisé à 48.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUFF.

Comment acheter des actions BUFF ?

Vous pouvez acheter des actions Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF au cours actuel de 48.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.83 ou de 49.13, le 149 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUFF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BUFF ?

Investir dans Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.73 - 48.88 et le prix actuel 48.83. Beaucoup comparent 1.92% et 10.90% avant de passer des ordres à 48.83 ou 49.13. Consultez le graphique du cours de BUFF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs ?

Le cours le plus élevé de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs l'année dernière était 48.88. Au cours de 40.73 - 48.88, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.79 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs ?

Le cours le plus bas de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) sur l'année a été 40.73. Sa comparaison avec 48.83 et 40.73 - 48.88 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUFF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BUFF a-t-elle été divisée ?

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.79 et 11.13% après les opérations sur titres.

Range quotidien
48.77 48.88
Range Annuel
40.73 48.88
Clôture Précédente
48.79
Ouverture
48.81
Bid
48.83
Ask
49.13
Plus Bas
48.77
Plus Haut
48.88
Volume
149
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
1.92%
Changement à 6 Mois
10.90%
Changement Annuel
11.13%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8