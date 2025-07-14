报价部分
BUFF: Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

48.78 USD 0.05 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BUFF汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点48.76和高点48.81进行交易。

关注Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BUFF新闻

常见问题解答

BUFF股票今天的价格是多少？

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF股票今天的定价为48.78。它在-0.10%范围内交易，昨天的收盘价为48.83，交易量达到18。BUFF的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF股票是否支付股息？

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF目前的价值为48.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.02%和USD。实时查看图表以跟踪BUFF走势。

如何购买BUFF股票？

您可以以48.78的当前价格购买Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF股票。订单通常设置在48.78或49.08附近，而18和-0.04%显示市场活动。立即关注BUFF的实时图表更新。

如何投资BUFF股票？

投资Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF需要考虑年度范围40.73 - 48.88和当前价格48.78。许多人在以48.78或49.08下订单之前，会比较1.82%和。实时查看BUFF价格图表，了解每日变化。

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs的最高价格是48.88。在40.73 - 48.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF的绩效。

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs股票的最低价格是多少？

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs（BUFF）的最低价格为40.73。将其与当前的48.78和40.73 - 48.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUFF股票是什么时候拆分的？

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.83和11.02%中可见。

日范围
48.76 48.81
年范围
40.73 48.88
前一天收盘价
48.83
开盘价
48.80
卖价
48.78
买价
49.08
最低价
48.76
最高价
48.81
交易量
18
日变化
-0.10%
月变化
1.82%
6个月变化
10.79%
年变化
11.02%
