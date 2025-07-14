BUFF: Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
今日BUFF汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点48.76和高点48.81进行交易。
关注Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BUFF股票今天的价格是多少？
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF股票今天的定价为48.78。它在-0.10%范围内交易，昨天的收盘价为48.83，交易量达到18。BUFF的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF股票是否支付股息？
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF目前的价值为48.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.02%和USD。实时查看图表以跟踪BUFF走势。
如何购买BUFF股票？
您可以以48.78的当前价格购买Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF股票。订单通常设置在48.78或49.08附近，而18和-0.04%显示市场活动。立即关注BUFF的实时图表更新。
如何投资BUFF股票？
投资Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF需要考虑年度范围40.73 - 48.88和当前价格48.78。许多人在以48.78或49.08下订单之前，会比较1.82%和。实时查看BUFF价格图表，了解每日变化。
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs的最高价格是48.88。在40.73 - 48.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF的绩效。
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs股票的最低价格是多少？
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs（BUFF）的最低价格为40.73。将其与当前的48.78和40.73 - 48.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUFF股票是什么时候拆分的？
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.83和11.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.83
- 开盘价
- 48.80
- 卖价
- 48.78
- 买价
- 49.08
- 最低价
- 48.76
- 最高价
- 48.81
- 交易量
- 18
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 1.82%
- 6个月变化
- 10.79%
- 年变化
- 11.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8