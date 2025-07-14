- Обзор рынка
BUFF: Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
Курс BUFF за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.76, а максимальная — 48.81.
Следите за динамикой Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BUFF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUFF сегодня?
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) сегодня оценивается на уровне 48.78. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 48.83, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUFF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF?
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF в настоящее время оценивается в 48.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.02% и USD. Отслеживайте движения BUFF на графике в реальном времени.
Как купить акции BUFF?
Вы можете купить акции Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) по текущей цене 48.78. Ордера обычно размещаются около 48.78 или 49.08, тогда как 18 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUFF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUFF?
Инвестирование в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 40.73 - 48.88 и текущей цены 48.78. Многие сравнивают 1.82% и 10.79% перед размещением ордеров на 48.78 или 49.08. Изучайте ежедневные изменения цены BUFF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?
Самая высокая цена Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) за последний год составила 48.88. Акции заметно колебались в пределах 40.73 - 48.88, сравнение с 48.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?
Самая низкая цена Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) за год составила 40.73. Сравнение с текущими 48.78 и 40.73 - 48.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUFF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUFF?
В прошлом Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.83 и 11.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.83
- Open
- 48.80
- Bid
- 48.78
- Ask
- 49.08
- Low
- 48.76
- High
- 48.81
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 1.82%
- 6-месячное изменение
- 10.79%
- Годовое изменение
- 11.02%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8