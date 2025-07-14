- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BUFF: Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
El tipo de cambio de BUFF de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.76, mientras que el máximo ha alcanzado 48.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUFF News
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- SWAN: Tail Risk ETF With A Mixed Track Record
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- The Outlook For S&P 500 Dividends In July 2025
- Most S&P 500 Sectors Set For Q2 Earnings Decline
- S&P 500 Investors Still Wondering If Rate Cuts Will Be On Fed's Menu
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BUFF hoy?
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) se evalúa hoy en 48.79. El instrumento se negocia dentro de -0.08%; el cierre de ayer ha sido 48.83 y el volumen comercial ha alcanzado 44. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUFF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF?
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF se evalúa actualmente en 48.79. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.04% y USD. Monitoree los movimientos de BUFF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BUFF?
Puede comprar acciones de Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) al precio actual de 48.79. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 48.79 o 49.09, mientras que 44 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUFF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BUFF?
Invertir en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF implica tener en cuenta el rango anual 40.73 - 48.88 y el precio actual 48.79. Muchos comparan 1.84% y 10.81% antes de colocar órdenes en 48.79 o 49.09. Estudie los cambios diarios de precios de BUFF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?
El precio más alto de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) en el último año ha sido 48.88. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 40.73 - 48.88, una comparación con 48.83 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?
El precio más bajo de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) para el año ha sido 40.73. La comparación con los actuales 48.79 y 40.73 - 48.88 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUFF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUFF?
En el pasado, Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 48.83 y 11.04% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 48.83
- Open
- 48.80
- Bid
- 48.79
- Ask
- 49.09
- Low
- 48.76
- High
- 48.83
- Volumen
- 44
- Cambio diario
- -0.08%
- Cambio mensual
- 1.84%
- Cambio a 6 meses
- 10.81%
- Cambio anual
- 11.04%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8