BUFF: Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

48.79 USD 0.04 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BUFF de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.76, mientras que el máximo ha alcanzado 48.83.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BUFF hoy?

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) se evalúa hoy en 48.79. El instrumento se negocia dentro de -0.08%; el cierre de ayer ha sido 48.83 y el volumen comercial ha alcanzado 44. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUFF en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF?

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF se evalúa actualmente en 48.79. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.04% y USD. Monitoree los movimientos de BUFF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BUFF?

Puede comprar acciones de Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) al precio actual de 48.79. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 48.79 o 49.09, mientras que 44 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUFF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BUFF?

Invertir en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF implica tener en cuenta el rango anual 40.73 - 48.88 y el precio actual 48.79. Muchos comparan 1.84% y 10.81% antes de colocar órdenes en 48.79 o 49.09. Estudie los cambios diarios de precios de BUFF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?

El precio más alto de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) en el último año ha sido 48.88. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 40.73 - 48.88, una comparación con 48.83 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?

El precio más bajo de Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) para el año ha sido 40.73. La comparación con los actuales 48.79 y 40.73 - 48.88 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUFF en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUFF?

En el pasado, Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 48.83 y 11.04% después de las acciones corporativas.

Rango diario
48.76 48.83
Rango anual
40.73 48.88
Cierres anteriores
48.83
Open
48.80
Bid
48.79
Ask
49.09
Low
48.76
High
48.83
Volumen
44
Cambio diario
-0.08%
Cambio mensual
1.84%
Cambio a 6 meses
10.81%
Cambio anual
11.04%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8