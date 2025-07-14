QuotazioniSezioni
Valute / BUFF
BUFF: Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

48.78 USD 0.05 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BUFF ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.76 e ad un massimo di 48.81.

Segui le dinamiche di Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BUFF News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BUFF oggi?

Oggi le azioni Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF sono prezzate a 48.78. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 48.83 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUFF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF pagano dividendi?

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF è attualmente valutato a 48.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUFF.

Come acquistare azioni BUFF?

Puoi acquistare azioni Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF al prezzo attuale di 48.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.78 o 49.08, mentre 18 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUFF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BUFF?

Investire in Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF implica considerare l'intervallo annuale 40.73 - 48.88 e il prezzo attuale 48.78. Molti confrontano 1.82% e 10.79% prima di effettuare ordini su 48.78 o 49.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUFF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?

Il prezzo massimo di Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs nell'ultimo anno è stato 48.88. All'interno di 40.73 - 48.88, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.83 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?

Il prezzo più basso di Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) nel corso dell'anno è stato 40.73. Confrontandolo con gli attuali 48.78 e 40.73 - 48.88 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUFF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUFF?

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.83 e 11.02%.

Intervallo Giornaliero
48.76 48.81
Intervallo Annuale
40.73 48.88
Chiusura Precedente
48.83
Apertura
48.80
Bid
48.78
Ask
49.08
Minimo
48.76
Massimo
48.81
Volume
18
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
1.82%
Variazione Semestrale
10.79%
Variazione Annuale
11.02%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8