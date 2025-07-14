- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BUFF: Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
Il tasso di cambio BUFF ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.76 e ad un massimo di 48.81.
Segui le dinamiche di Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUFF News
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- SWAN: Tail Risk ETF With A Mixed Track Record
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- The Outlook For S&P 500 Dividends In July 2025
- Most S&P 500 Sectors Set For Q2 Earnings Decline
- S&P 500 Investors Still Wondering If Rate Cuts Will Be On Fed's Menu
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUFF oggi?
Oggi le azioni Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF sono prezzate a 48.78. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 48.83 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUFF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF pagano dividendi?
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF è attualmente valutato a 48.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUFF.
Come acquistare azioni BUFF?
Puoi acquistare azioni Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF al prezzo attuale di 48.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.78 o 49.08, mentre 18 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUFF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUFF?
Investire in Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF implica considerare l'intervallo annuale 40.73 - 48.88 e il prezzo attuale 48.78. Molti confrontano 1.82% e 10.79% prima di effettuare ordini su 48.78 o 49.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUFF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?
Il prezzo massimo di Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs nell'ultimo anno è stato 48.88. All'interno di 40.73 - 48.88, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.83 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?
Il prezzo più basso di Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) nel corso dell'anno è stato 40.73. Confrontandolo con gli attuali 48.78 e 40.73 - 48.88 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUFF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUFF?
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.83 e 11.02%.
- Chiusura Precedente
- 48.83
- Apertura
- 48.80
- Bid
- 48.78
- Ask
- 49.08
- Minimo
- 48.76
- Massimo
- 48.81
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 1.82%
- Variazione Semestrale
- 10.79%
- Variazione Annuale
- 11.02%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8