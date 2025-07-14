- 概要
BUFF: Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFFの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり48.76の安値と48.83の高値で取引されました。
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BUFF株の現在の価格は？
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFの株価は本日48.79です。-0.08%内で取引され、前日の終値は48.83、取引量は44に達しました。BUFFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFの株は配当を出しますか？
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFの現在の価格は48.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.04%やUSDにも注目します。BUFFの動きはライブチャートで確認できます。
BUFF株を買う方法は？
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFの株は現在48.79で購入可能です。注文は通常48.79または49.09付近で行われ、44や-0.02%が市場の動きを示します。BUFFの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUFF株に投資する方法は？
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFへの投資では、年間の値幅40.73 - 48.88と現在の48.79を考慮します。注文は多くの場合48.79や49.09で行われる前に、1.84%や10.81%と比較されます。BUFFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFsの株の最高値は？
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFsの過去1年の最高値は48.88でした。40.73 - 48.88内で株価は大きく変動し、48.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFsの株の最低値は？
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs(BUFF)の年間最安値は40.73でした。現在の48.79や40.73 - 48.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFFの動きはライブチャートで確認できます。
BUFFの株式分割はいつ行われましたか？
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.83、11.04%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 48.83
- 始値
- 48.80
- 買値
- 48.79
- 買値
- 49.09
- 安値
- 48.76
- 高値
- 48.83
- 出来高
- 44
- 1日の変化
- -0.08%
- 1ヶ月の変化
- 1.84%
- 6ヶ月の変化
- 10.81%
- 1年の変化
- 11.04%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8