クォートセクション
通貨 / BUFF
株に戻る

BUFF: Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

48.79 USD 0.04 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUFFの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり48.76の安値と48.83の高値で取引されました。

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BUFF News

よくあるご質問

BUFF株の現在の価格は？

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFの株価は本日48.79です。-0.08%内で取引され、前日の終値は48.83、取引量は44に達しました。BUFFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFの株は配当を出しますか？

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFの現在の価格は48.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.04%やUSDにも注目します。BUFFの動きはライブチャートで確認できます。

BUFF株を買う方法は？

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFの株は現在48.79で購入可能です。注文は通常48.79または49.09付近で行われ、44や-0.02%が市場の動きを示します。BUFFの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUFF株に投資する方法は？

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFへの投資では、年間の値幅40.73 - 48.88と現在の48.79を考慮します。注文は多くの場合48.79や49.09で行われる前に、1.84%や10.81%と比較されます。BUFFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFsの株の最高値は？

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFsの過去1年の最高値は48.88でした。40.73 - 48.88内で株価は大きく変動し、48.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFsの株の最低値は？

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs(BUFF)の年間最安値は40.73でした。現在の48.79や40.73 - 48.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFFの動きはライブチャートで確認できます。

BUFFの株式分割はいつ行われましたか？

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.83、11.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
48.76 48.83
1年のレンジ
40.73 48.88
以前の終値
48.83
始値
48.80
買値
48.79
買値
49.09
安値
48.76
高値
48.83
出来高
44
1日の変化
-0.08%
1ヶ月の変化
1.84%
6ヶ月の変化
10.81%
1年の変化
11.04%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8