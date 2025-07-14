- Übersicht
BUFF: Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
Der Wechselkurs von BUFF hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.76 bis zu einem Hoch von 48.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BUFF News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUFF heute?
Die Aktie von Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) notiert heute bei 48.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.83 und das Handelsvolumen erreichte 82. Das Live-Chart von BUFF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUFF Dividenden?
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF wird derzeit mit 48.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUFF zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUFF-Aktien?
Sie können Aktien von Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) zum aktuellen Kurs von 48.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 48.83 oder 49.13 platziert, während 82 und 0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUFF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUFF-Aktien?
Bei einer Investition in Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF müssen die jährliche Spanne 40.73 - 48.88 und der aktuelle Kurs 48.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.92% und 10.90%, bevor sie Orders zu 48.83 oder 49.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUFF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?
Der höchste Kurs von Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) im vergangenen Jahr lag bei 48.88. Innerhalb von 40.73 - 48.88 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.83 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs?
Der niedrigste Kurs von Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs (BUFF) im Laufe des Jahres betrug 40.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 48.83 und der Spanne 40.73 - 48.88 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUFF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUFF statt?
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.83 und 11.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.83
- Eröffnung
- 48.80
- Bid
- 48.83
- Ask
- 49.13
- Tief
- 48.76
- Hoch
- 48.85
- Volumen
- 82
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 1.92%
- 6-Monatsänderung
- 10.90%
- Jahresänderung
- 11.13%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8