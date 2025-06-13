- Visão do mercado
BTFX: Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF
A taxa do BTFX para hoje mudou para -0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.32 e o mais alto foi 56.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BTFX Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BTFX hoje?
Hoje Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) está avaliado em 56.32. O instrumento é negociado dentro de -0.64%, o fechamento de ontem foi 56.68, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BTFX em tempo real.
As ações de Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF está avaliado em 56.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 110.31% e USD. Monitore os movimentos de BTFX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BTFX?
Você pode comprar ações de Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) pelo preço atual 56.32. Ordens geralmente são executadas perto de 56.32 ou 56.62, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BTFX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BTFX?
Investir em Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 23.77 - 72.52 e o preço atual 56.32. Muitos comparam 5.82% e 58.38% antes de enviar ordens em 56.32 ou 56.62. Estude as mudanças diárias de preço de BTFX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CoinShares Bitcoin Leverage ETF?
O maior preço de CoinShares Bitcoin Leverage ETF (BTFX) no último ano foi 72.52. As ações oscilaram bastante dentro de 23.77 - 72.52, e a comparação com 56.68 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CoinShares Bitcoin Leverage ETF?
O menor preço de CoinShares Bitcoin Leverage ETF (BTFX) no ano foi 23.77. A comparação com o preço atual 56.32 e 23.77 - 72.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BTFX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BTFX?
No passado Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 56.68 e 110.31% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 56.68
- Open
- 56.32
- Bid
- 56.32
- Ask
- 56.62
- Low
- 56.32
- High
- 56.32
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.64%
- Mudança mensal
- 5.82%
- Mudança de 6 meses
- 58.38%
- Mudança anual
- 110.31%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8