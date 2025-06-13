- Panorámica
BTFX: Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF
El tipo de cambio de BTFX de hoy ha cambiado un -0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.32, mientras que el máximo ha alcanzado 56.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTFX News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BTFX hoy?
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) se evalúa hoy en 56.32. El instrumento se negocia dentro de -0.64%; el cierre de ayer ha sido 56.68 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BTFX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF?
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF se evalúa actualmente en 56.32. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 110.31% y USD. Monitoree los movimientos de BTFX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BTFX?
Puede comprar acciones de Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) al precio actual de 56.32. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 56.32 o 56.62, mientras que 2 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BTFX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BTFX?
Invertir en Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.77 - 72.52 y el precio actual 56.32. Muchos comparan 5.82% y 58.38% antes de colocar órdenes en 56.32 o 56.62. Estudie los cambios diarios de precios de BTFX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CoinShares Bitcoin Leverage ETF?
El precio más alto de CoinShares Bitcoin Leverage ETF (BTFX) en el último año ha sido 72.52. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.77 - 72.52, una comparación con 56.68 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CoinShares Bitcoin Leverage ETF?
El precio más bajo de CoinShares Bitcoin Leverage ETF (BTFX) para el año ha sido 23.77. La comparación con los actuales 56.32 y 23.77 - 72.52 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BTFX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BTFX?
En el pasado, Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 56.68 y 110.31% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 56.68
- Open
- 56.32
- Bid
- 56.32
- Ask
- 56.62
- Low
- 56.32
- High
- 56.32
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.64%
- Cambio mensual
- 5.82%
- Cambio a 6 meses
- 58.38%
- Cambio anual
- 110.31%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8