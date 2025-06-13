クォートセクション
通貨 / BTFX
BTFX: Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF

56.32 USD 0.36 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BTFXの今日の為替レートは、-0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり56.32の安値と56.32の高値で取引されました。

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BTFX株の現在の価格は？

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFの株価は本日56.32です。-0.64%内で取引され、前日の終値は56.68、取引量は2に達しました。BTFXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFの株は配当を出しますか？

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFの現在の価格は56.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は110.31%やUSDにも注目します。BTFXの動きはライブチャートで確認できます。

BTFX株を買う方法は？

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFの株は現在56.32で購入可能です。注文は通常56.32または56.62付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。BTFXの最新情報はライブチャートで確認できます。

BTFX株に投資する方法は？

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFへの投資では、年間の値幅23.77 - 72.52と現在の56.32を考慮します。注文は多くの場合56.32や56.62で行われる前に、5.82%や58.38%と比較されます。BTFXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CoinShares Bitcoin Leverage ETFの株の最高値は？

CoinShares Bitcoin Leverage ETFの過去1年の最高値は72.52でした。23.77 - 72.52内で株価は大きく変動し、56.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CoinShares Bitcoin Leverage ETFの株の最低値は？

CoinShares Bitcoin Leverage ETF(BTFX)の年間最安値は23.77でした。現在の56.32や23.77 - 72.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BTFXの動きはライブチャートで確認できます。

BTFXの株式分割はいつ行われましたか？

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、56.68、110.31%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
56.32 56.32
1年のレンジ
23.77 72.52
以前の終値
56.68
始値
56.32
買値
56.32
買値
56.62
安値
56.32
高値
56.32
出来高
2
1日の変化
-0.64%
1ヶ月の変化
5.82%
6ヶ月の変化
58.38%
1年の変化
110.31%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8