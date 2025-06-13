- 概要
BTFX: Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF
BTFXの今日の為替レートは、-0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり56.32の安値と56.32の高値で取引されました。
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BTFX News
よくあるご質問
BTFX株の現在の価格は？
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFの株価は本日56.32です。-0.64%内で取引され、前日の終値は56.68、取引量は2に達しました。BTFXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFの株は配当を出しますか？
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFの現在の価格は56.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は110.31%やUSDにも注目します。BTFXの動きはライブチャートで確認できます。
BTFX株を買う方法は？
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFの株は現在56.32で購入可能です。注文は通常56.32または56.62付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。BTFXの最新情報はライブチャートで確認できます。
BTFX株に投資する方法は？
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFへの投資では、年間の値幅23.77 - 72.52と現在の56.32を考慮します。注文は多くの場合56.32や56.62で行われる前に、5.82%や58.38%と比較されます。BTFXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CoinShares Bitcoin Leverage ETFの株の最高値は？
CoinShares Bitcoin Leverage ETFの過去1年の最高値は72.52でした。23.77 - 72.52内で株価は大きく変動し、56.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CoinShares Bitcoin Leverage ETFの株の最低値は？
CoinShares Bitcoin Leverage ETF(BTFX)の年間最安値は23.77でした。現在の56.32や23.77 - 72.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BTFXの動きはライブチャートで確認できます。
BTFXの株式分割はいつ行われましたか？
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、56.68、110.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 56.68
- 始値
- 56.32
- 買値
- 56.32
- 買値
- 56.62
- 安値
- 56.32
- 高値
- 56.32
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.64%
- 1ヶ月の変化
- 5.82%
- 6ヶ月の変化
- 58.38%
- 1年の変化
- 110.31%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8