BTFX: Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF

56.68 USD 4.88 (9.42%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BTFX汇率已更改9.42%。当日，交易品种以低点54.73和高点56.79进行交易。

关注Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BTFX股票今天的价格是多少？

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF股票今天的定价为56.68。它在9.42%范围内交易，昨天的收盘价为51.80，交易量达到32。BTFX的实时价格图表显示了这些更新。

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF股票是否支付股息？

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF目前的价值为56.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注111.65%和USD。实时查看图表以跟踪BTFX走势。

如何购买BTFX股票？

您可以以56.68的当前价格购买Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF股票。订单通常设置在56.68或56.98附近，而32和3.24%显示市场活动。立即关注BTFX的实时图表更新。

如何投资BTFX股票？

投资Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF需要考虑年度范围23.77 - 72.52和当前价格56.68。许多人在以56.68或56.98下订单之前，会比较6.50%和。实时查看BTFX价格图表，了解每日变化。

CoinShares Bitcoin Leverage ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CoinShares Bitcoin Leverage ETF的最高价格是72.52。在23.77 - 72.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF的绩效。

CoinShares Bitcoin Leverage ETF股票的最低价格是多少？

CoinShares Bitcoin Leverage ETF（BTFX）的最低价格为23.77。将其与当前的56.68和23.77 - 72.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTFX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTFX股票是什么时候拆分的？

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.80和111.65%中可见。

日范围
54.73 56.79
年范围
23.77 72.52
前一天收盘价
51.80
开盘价
54.90
卖价
56.68
买价
56.98
最低价
54.73
最高价
56.79
交易量
32
日变化
9.42%
月变化
6.50%
6个月变化
59.39%
年变化
111.65%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8