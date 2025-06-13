BTFX: Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF
今日BTFX汇率已更改9.42%。当日，交易品种以低点54.73和高点56.79进行交易。
关注Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BTFX新闻
常见问题解答
BTFX股票今天的价格是多少？
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF股票今天的定价为56.68。它在9.42%范围内交易，昨天的收盘价为51.80，交易量达到32。BTFX的实时价格图表显示了这些更新。
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF股票是否支付股息？
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF目前的价值为56.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注111.65%和USD。实时查看图表以跟踪BTFX走势。
如何购买BTFX股票？
您可以以56.68的当前价格购买Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF股票。订单通常设置在56.68或56.98附近，而32和3.24%显示市场活动。立即关注BTFX的实时图表更新。
如何投资BTFX股票？
投资Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF需要考虑年度范围23.77 - 72.52和当前价格56.68。许多人在以56.68或56.98下订单之前，会比较6.50%和。实时查看BTFX价格图表，了解每日变化。
CoinShares Bitcoin Leverage ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CoinShares Bitcoin Leverage ETF的最高价格是72.52。在23.77 - 72.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF的绩效。
CoinShares Bitcoin Leverage ETF股票的最低价格是多少？
CoinShares Bitcoin Leverage ETF（BTFX）的最低价格为23.77。将其与当前的56.68和23.77 - 72.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTFX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTFX股票是什么时候拆分的？
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.80和111.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.80
- 开盘价
- 54.90
- 卖价
- 56.68
- 买价
- 56.98
- 最低价
- 54.73
- 最高价
- 56.79
- 交易量
- 32
- 日变化
- 9.42%
- 月变化
- 6.50%
- 6个月变化
- 59.39%
- 年变化
- 111.65%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8